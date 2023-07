Jetzt als Content Manager Affiliate Marketing (m/w/d) bei bewerben!

Wir begeistern, weil wir mit Leidenschaft und Expertise für alle Themen rund um Film, Serien und Videospiele dabei sind. Mit führenden Marken wie FILMSTARTS, MOVIEPILOT, GAMESTAR, GAMEPRO, ALLYANCE und MEIN-MMO erreicht Webedia monatlich über zehn Millionen Entertainment-Fans.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Content Manager Affiliate Marketing (m/w/d) - egal ob Einsteiger oder bereits mit mehreren Jahren Berufserfahrung - für unser Münchner Büro.

(Junior) Content Manager Affiliate Marketing (m/w/d)

Du zockst regelmäßig am PC und auf der Konsole? Du weißt, welcher Shop am Black Friday die günstigste Hardware hat und hast auch noch Ahnung, ob sie was taugt?

Falls du jetzt noch Lust hast, zu schreiben, Bilder zu bearbeiten und andere mit deiner Begeisterung für Gaming anzustecken, haben wir da etwas für dich!

Als Teil unseres Affiliate-Marketing-Teams recherchierst du die besten Angebote für Gamer, verfasst News zu den neuesten Deals, Kaufberatungen und kontrollierst fortlaufend die Performance.

Worauf du dich freuen darfst:

Du überlegst dir spannende Konzepte für Artikel, recherchierst und schreibst - von einer schnellen Angebots-News bis hin zur umfassenden Kaufberatung - und optimierst für Suchmaschinen, wie Google

Du bist Teil eines großen, interdisziplinären Teams bestehend aus Experten für Tech, Hardware, Gaming, Affiliate, SEO und Marketing

Du bekommst Guides und Coaching in allen relevanten Bereichen: SEO, Storytelling, Bildbearbeitung und Digital Publishing

Worauf wir uns freuen dürfen:

Abitur, eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium – Berufs- und Quereinsteiger sind willkommen

Je nach Karrierelevel Erfahrung im Online-Marketing, Ecommerce oder Onlinejournalismus

Flüssige, kreative Schreibe und ein Händchen für starke Headlines

analytische Arbeitsweise und Bereitschaft, Kennzahlen zu optimieren

Du kennst die neusten Gaming-Trends und begeisterst dich für Hardware und Technik

Deutsch auf Muttersprachlerniveau (mündlich und schriftlich) und gute Englischkenntnisse

Sicherer Umgang mit MS- oder Google-Office

Kenntnisse in Google Analytics und Bildbearbeitungsprogrammen wie Adobe Photoshop sind ein Plus, aber keine Voraussetzung

Zusätzlich bekommst du von uns:

Umfassende Einarbeitung und gezielte Entwicklung deiner Fachkenntnisse in den für deinen Job relevanten Bereichen (Skills & Tools)

Sehr gutes Arbeitsklima und direkte Kommunikation in einem familiären Team mit flachen Hierarchien

Flexible Arbeitszeiten und zentral gelegenes Office (Haltestelle: Heimeranplatz) mit einer sehr guten Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und Autobahn

Homeoffice-Option (bis zu 3 Tage pro Woche)

WEBEDIA Deutschland ist ein Tochterunternehmen der französischen Webedia Group und betreibt in Deutschland die führenden Online-Portale im Entertainment-Bereich.

Wenn du neugierig geworden bist, freuen wir uns über deine Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und ggf. Arbeitsprobe über unser Online-Portal. Kein Bildbearbeitungs- oder SEO-Profi? Du kennst dich zwar aus mit Konsolen, aber nicht mit Fernsehern? Kein Problem! Lass dich von unseren Wünschen nicht abschrecken! Wenn die Stelle interessant für dich klingt, melde dich bei uns und wir quatschen über die Details!