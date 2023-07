Dieser neue Controller riecht wirklich nach Pizza – wie geht das überhaupt?

Der passende Controller zum neuen Ninja-Turtles-Film ist da.

Dieser neue Controller riecht nach Pizza – aber nicht, weil ihr euch nach dem Abendessen nicht die Hände gewaschen und ihn angepatscht habt. Nein, Microsoft hat sich da ein Feature einfallen lassen, dass auch einen fabrikneuen Controller appetitanregend duften lässt. Falls ihr das Teil haben wollt, braucht ihr allerdings Glück, denn kaufen kann man ihn nicht.

Warum ein Pizza-Controller? Und wie?

Microsoft bewirbt mit der Sonderedition dieses Controllers den kommenden Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, der am 2. August im Kino startet. Und weil es offenbar nicht genug war, schicke Artworks zu den vier berühmten Schildkröten draufzudrucken, musste ein weiterer Marketing-Gag her.

Wie funktioniert die Pizza-Beduftung? An den Controller wird ein kleiner Diffuser in Pizzastückform angeschlossen, der den künstlichen Essensduft verströmt. Also sozusagen das gleiche Teil, das vielleicht euer Badezimmer mit Meeresbrisendurft berieselt. Wie lange der Aroma-Vorrat hält und ob sich das nachfüllen lässt, steht nicht in der offiziellen Beschreibung.

Wie bekomme ich so einen Controller? Microsoft verkauft die Teile nicht direkt, im Moment ist die einzige Möglichkeit, ihn bei einem Gewinnspiel abzustauben. Die Teilnahme ist für alle ab 18 offen, die in einem Land leben, in dem Microsoft / Xbox verfügbar ist. Bis zum 13. August 2023 müsst ihr dafür dem Twitter-Account des Microsoft Game Pass folgen und diesen Tweet teilen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Okay, TMNT-Fans und alle anderen, Hand aufs Herz: Wie findet ihr die Idee eines bedufteten Controllers? Und falls ihr euch einen für daheim holen könntet, sollte der auch nach Pizza duften oder vielleicht nach etwas ganz anderem? Vanillepudding? Kaffee für lange Nacht-Sessions? Currywurst rot-weiß? Schreibt uns in den Kommentaren!