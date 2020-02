Intels Comet Lake-S-Prozessoren scheinen immer näher zu rücken, denn zuletzt häuften sich die Leaks zu der Reihe Core-i-10000, so auch zum neuen Mainstream-Flaggschiff Core i9 10900K.

Zu dem Prozessor finden sich gleich mehrere aktuelle Einträge in der Benchmark-Datenbank von 3DMark.

Ryzen in Time Spy Extreme vorn

In 3DMark Time Spy Extreme stellt Twitter-Nutzer und Hardware-Leaker _rogame Core i9 10900K und Ryzen 9 3900X einander gegenüber.

Die Ryzen-CPU verfügt dabei über zwei Kerne und vier Threads mehr, der Intel-Prozessor taktet dafür höher und wurde auch mit etwas schnelleren RAM getestet.

Der Testaufbau:

Core i9 10900K: 10C/20T, 3,7/5,1 GHz, 4x16 GByte DDR4 @2.666 MHz

Ryzen 9 3900X: 12C/24T, 3,8/4,6 GHz, 4x8 GByte DDR4 @2.400 MHz

Im reinen CPU-Vergleich schlägt der 3900X den 10900K um 7,3 Prozent - 6.570 versus 6.124 Punkte. Auch was die durchschnittliche Frametime anbelangt - also wie lange es dauert, ein Bild (in dem Fall) via CPU zu berechnen - hat AMDs Zwölfkerner die Nase um 6,8 Prozent (53,3 ms gegen 57,1 ms) vorn.

Benchmark Time Spy Extreme avg. Frametime Core i9 10900K 6.124 Punkte 57,1 Millisekunden Ryzen 9 3900X 6.570 Punkte 53,3 Millisekunden

Fire Strike und Time Spy sprechen für die Intel-CPU

Die Ergebnisse in 3DMark Fire Strike und Time Spy fallen dagegen zugunsten des 10900K aus, wie der in Hardware-Kreisen bekannte Twitter-Nutzer Apsiak darlegt.

Benchmark Fire Strike Physics Time Spy CPU Core i9 10900K 28.462 Punkte 13.142 Punkte Ryzen 9 3900X 27.137 Punkte 12.624 Punkte

Zumindest in der Klasse bis 500 Euro (3900X rund 480 Euro, 10900K angeblich 495 US-Dollar) scheint der Kampf um die Leistungsspitze vorerst nicht entschieden. Ein Zünglein an der Waage könnte der Energiebedarf sein.

Faktor Verlustleistung

AMD gibt für den Ryzen 9 3900X eine Leistungsaufnahme (TDP) von 105 Watt an. Insgesamt gelten die Ryzen 3000-Prozessoren dank der 7-nm-Fertigung als sehr energieeffizient.

Anders dürfte das beim Core i9 10900K mit einer TDP von 125 Watt aussehen. Ebenso wie sein Vorgänger Core i9 9900K(S) (95/125 Watt TDP) wird auch er im betagten 14-nm-Verfahren gefertigt und taktet dabei sogar etwas höher. Daher ist anzunehmen, dass auch Energiebedarf und Abwärme steigen.