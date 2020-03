Der Coronavirus ist ein omnipräsentes Thema, das sogar gravierende Konsequenzen für die Videospielindustrie nach sich zieht: Es wurden bereits diverse Gaming-Messen und Events verschoben oder auch abgesagt, während sich die Produktion von PC- und Konsolen-Hardware verzögert und es damit zu Lieferengpässen und Verspätungen kommt.

Allerdings ist die Gaming-Industrie nicht nur »Opfer« des Coronavirus - tatsächlich könnten Videospiele (und wir Spieler) dabei helfen, ein Mittel gegen COVID-19 zu finden. Konkret geht es hierbei um den Titel Foldit.

Hierbei handelt es sich um Crowdsourcing-Videospiel, das an der Universität von Washington entwickelt und 2008 veröffentlicht wurde, »um Wissenschaftlern bei der Optimierung von Proteinen zu helfen«.

Weniger abstrakt und speziell auf den Coronavirus bezogen, bedeutet dies für Spieler, ein Puzzle zu lösen, um zu erörtern, welche Arzneimittel sich als wirksam gegen COVID-19 herauskristallisieren.

Für die Nutzung von Foldit sind keine Vorkenntnisse in Bezug auf Medizin, Forschung oder Wissenschaft nötig. Ziel der Entwickler ist immerhin, dass sich so gut wie jeder Videospieler an dem Crowdsourcing-Projekt beteiligen kann, ohne von Fachbegriffen oder medizinischem Know-How erschlagen zu werden.

Dabei helfen unter anderem diverse Tutorialpuzzles oder das Berechnen von Highscores - je nachdem, wie gut oder schlecht sich die Spieler bei der Lösung eines Rätsels angestellt haben.

Today we're calling on YOU to help design antiviral proteins against #coronavirus:https://t.co/ecqJmpXaj8



The most promising solutions will be manufactured & tested at the Institute for Protein Design (@UWproteindesign) in Seattle. #CitizenScience #COVID #COVID2019 #citsci pic.twitter.com/TsknpmwCyN