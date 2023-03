Counter-Strike 2 muss sich dem härtesten Profi-Test stellen - und überzeugt

Die erste Profipartie in Counter-Strike 2 testete das Spiel auf Herz und Rauchgranaten.

Valve lässt nur wenige Spielerinnen und Spieler derzeit Counter-Strike 2 ausprobieren, das umfängliche Upgrade, das im Sommer schließlich CS:GO komplett ersetzen soll. Zu den Auserlesenen zählen auch Profispieler, immerhin ist Counter-Strike nicht nur einer der größten E-Sport-Titel – es begründete das professionelle, wettbewerbsmäßige Spielen, wie wir es heute kennen.

Die E-Sport-Veranstalter von der Electronic Sports League (ESL) gehören seit 1997 zu den Schwergewichten der Branche. Und bei der ESL fand jetzt das erste CS2-Showmatch zwischen Profis statt. Dabei wurde klar, wie gut der neue Taktik-Shooter bereits in der Beta funktioniert.

Großer Spaß für Spieler und Zuschauer

Zwischen zwei eigens zusammengestellten, internationalen Profi-Teams fand ein Showmatch in Counter-Strike 2 statt. Die beteiligten Teams hießen The Beta Boys und 27015 . Profis aus diversen Teams kamen zum Einsatz, darunter Spieler von Heroic und Virtus Pro, aber auch der bekannte Kommentator Harry JustHarry Russell spielte in einem Team selbst mit.

Das Match auf der Beta-Version von de_dust2 ist nicht nur verdammt unterhaltsam und knapp geworden, sondern zeigt auch eindrücklich, wie (professionelles) Counter-Strike in Zukunft aussehen wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Gute Vorzeichen, aber weiter offene Fragen

Insbesondere die neuen, physikalischen Rauchschwaden der Source 2 Engine förderten seit dem Reveal von CS2 zahlreiche sorgenvolle Stimmen zutage. Die Rauchgranaten gehören zu den wichtigsten taktischen Elementen im Spiel, entsprechend werden fundamentale Änderungen besonders argwöhnisch betrachtet.

Hier seht ihr die neue Technik in Aktion:

12:11 Neue Grafik, neues Gameplay - Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet

Sowohl mögliche spielerische Änderungen als auch Auswirkungen auf die Performance werden derzeit heiß diskutiert. Im ersten Profi-Match zeigte sich endlich die harte Praxis der Rauchgranaten. Und dabei konnten sie überzeugen, wie auch der Rest der Beta-Version. Größere technische oder spielerische Probleme waren nicht erkennbar. Es gab zwar einen Disconnect, was für eine Beta aber nicht ungewöhnlich ist.

Spieler nutzten bereits effektiv die Möglichkeit, den Rauch durch eine geworfene Frag kurz zu verjagen, um Informationen über Spielerpositionen dahinter zu erlangen. Das schwächt die Rauchwände allerdings massiv, was den Einsatz als Verschleierungstaktik für Vorstöße und Schutz vor Scharfschützen betrifft.

Wir werden spätestens im Sommer sehen, ob die Rauchgranaten in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben oder doch noch ausbalanciert werden müssen. Aber das wären vergleichsweise kleine Baustellen. Die größten noch offenen Fragen schweben über den Änderungen auf den übrigen Maps und dem Sub-Tick-System zur Eingabeerkennung.

Was haltet ihr von dem E-Sport-Match in Counter-Strike 2? Seht ihr die Rauchgranaten kritisch oder freut ihr euch auf die Änderungen durch Source 2? Schreibt es gerne in die Kommentare.