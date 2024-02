Großes Update für Counter-Strike 2 ist da und bringt extrem beliebten Modus aus CSGO zurück

Counter-Strike 2 wurde vergrößert und reicht den Wettrüsten-Modus nach.

Im September 2023 wurde das allseits beliebte CSGO durch Counter-Strike 2 abgelöst. Allerdings bietet das neue Spiel in vielen Bereichen noch nicht denselben Umfang, wie die Vorgänger-Version. Ein neues großes Update sorgt jetzt dafür, dass sich die beiden Spiele inhaltlich wieder ein wenig weiter annähern. Der früher recht beliebte Wettrüsten-Modus feiert sein Comeback!

Wettrüsten in CS2

Das Update hört auf den Namen Ruf zu den Waffen und bringt vor allem den Wettrüsten-Modus, auf den viele Fans des Vorgängers sicher schon gewartet haben. Das Spielprinzip ist schnell erklärt: In Wettrüsten kämpft ihr alleine gegen alle anderen Mitspielerinnen und Mitspieler und müsst schneller als der Rest eure Waffen aufstufen.

Mit aufstufen ist in diesem Fall gemeint, dass ihr mit jeder Waffenkategorie zwei Kills erringen müsst, bis ihr die letzte Stufe erreicht - das Messer. Mithilfe des Standardmessers und der neuen Zeus-Waffe könnt ihr außerdem die Waffenstufe eines Gegners zurücksetzen.

Wettrüsten wird in Counter-Strike 2 auf zwei Maps gespielt, die neu ins Spiel kommen: Baggage und Shoots.

1:29:39 Wer braucht denn noch Counter-Strike 2?

Der neue Modus ist sicherlich die größte Neuerung, aber das Update bietet noch einige weitere Ergänzungen für Counter-Strike 2, die wir für euch kurz zusammenfassen.

Neue Waffenkiste: Die Waffenkiste Kilowatt ist die erste neue Loot-Kiste in CS2 und stellt einige neue Waffenskins für euch zur Verfügung. Insgesamt können hier 17 verschiedene Lackierungen drin stecken, die von der Community erstellt wurden. Darunter eine Glock aus Klemmbausteinen.

Die Waffenkiste ist die erste neue Loot-Kiste in CS2 und stellt einige neue Waffenskins für euch zur Verfügung. Insgesamt können hier 17 verschiedene Lackierungen drin stecken, die von der Community erstellt wurden. Darunter eine Glock aus Klemmbausteinen. Kukri-Messer: Das Kukri ist ein neuer Messertyp, der in der Kilowatt-Kiste stecken kann und auch neue Finisher-Manöver ins Spiel bringt.

Das Kukri ist ein neuer Messertyp, der in der Kilowatt-Kiste stecken kann und auch neue Finisher-Manöver ins Spiel bringt. Die Zeus x27: Dieser kleine Elektroschocker bekommt erstmalig eine eigene Lackierung und kann sich ab sofort in allen Spielmodi nach 30 Sekunden wieder aufladen.

Dieser kleine Elektroschocker bekommt erstmalig eine eigene Lackierung und kann sich ab sofort in allen Spielmodi nach 30 Sekunden wieder aufladen. Aufkleber und Musik: Es wird zusätzlich noch eine Aufkleberkapsel und eine Musikkiste eingeführt, die wenig überraschend neue Aufkleber und Musikkits beinhalten.

Bedenkt bei all der Freude um neue Kisten und Skins, dass es sich bei den Kisten in CS2 im Grunde um Lootboxen handelt, deren Inhalt erst nach dem Kauf zufällig ausgespuckt wird. Ihr werdet also nur selten exakt das Item aus der Kiste ziehen, das ihr euch vielleicht wünscht.

Auf der nächsten Seite gibt es noch mehr Infos, dort findet ihr die kompletten Patch Notes für das neue Update.