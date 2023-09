Ist der Release ganz nah? Counter-Strike 2 fragt, was ihr nächsten Mittwoch vorhabt

Counter-Strike 2 hat immer noch keinen Releasetermin, könnte aber überraschend nächste Woche erscheinen.

Es scheint, als würde bei Counter-Strike 2 jetzt alles ganz schnell gehen: Die Entwickler von Valve haben nämlich einen ziemlich eindeutigen Teaser auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht, in dem sie ihre Anhänger fragen, was sie am kommenden Mittwoch vorhaben.

CS2 erscheint nächste Woche - wenn Valve euch nicht trollt

Ein offensichtlicher Hinweis auf bevorstehenden Release: Im Tweet des offiziellen Counter-Strike-Kontos fragen euch die Entwickler, was ihr nächsten Mittwoch, also am 27. September 2023, macht:

Schon länger war bekannt, dass Valve ihren heiß erwarteten Shooter Counter-Strike 2 noch diesen Sommer veröffentlichen will. Zwar ist der Sommer jetzt schon vorbei, aber das angeteaserte Datum ist immer noch nah genug dran.

Wie realistisch ist das? Counter-Strike 2 befindet sich bereits seit mehreren Monaten in der Closed Beta, am ersten September wurden viele neue Spieler in die geschlossene Testphase hineingelassen. So viele, dass sogar Cheater bereits zum Problem werden.

Dennoch scheint CS2 bereit für einen Release zu sein. Dass es sich dabei allerdings direkt um eine potenzielle Version 1.0 handelt, scheint eher unwahrscheinlich. Vielmehr rechnen wir mit einer Open Beta im Stil von Dota 2. Das Moba startete 2011 in seine Open Beta und war damit für alle spielbar, der offizielle Full Release fand aber erst im Juli 2013 statt.

Valve ist allerdings auch ein Entwickler, der seine Fans gerne mal ärgert: Es ist also möglich, dass euch nächsten Mittwoch nur ein neuer Trailer oder die Ankündigung des Release-Datums erwartet.

Die Tatsache, dass der Shooter bereits seit Monaten in der Closed Beta getestet wird und viele Spieler seit Längerem Zugang zur Testphase erhalten haben, spricht jedoch für eine baldige Veröffentlichung.

Bis dahin heißt es: Abwarten und Tee trinken. Oder besser gesagt: weiter die Closed Beta spielen (falls möglich) und hoffen, dass Cheater bald der Vergangenheit angehören. Freut ihr euch auf CS2 und seid sofort dabei, wenn es erscheint? Oder ist CS2 für euch nur ein großes Update, auf das sich das gespannte Warten gar nicht lohnt? Schreibt es uns in die Kommentare!