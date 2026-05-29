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Crimson Desert: Update 1.09 ist da und löst endlich ein Problem, das viele Fans seit dem Release genervt hat

Der neue Patch kommt unter anderem mit weiteren Haustieren und einem Quality-of-Life-Feature für die Entsendungsmissionen eurer Graumähnen.

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Marie-Lena Höftmann
29.05.2026 | 14:48 Uhr

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Manchmal kommen Spieleupdates mit ungewollten Nebenwirkungen, sodass sich die Spielerschaft Dinge fragen muss, wie: »Wo ist denn die Unterhose hin?«, wie es zuletzt bei Crimson Desert der Fall war.

Da rüsten Entwickler meist später noch nach, doch im Idealfall lösen Patches Probleme direkt, statt sie zu verursachen. Und so ist das auch mit Patch 1.09, der am 29. Mai 2026 für das Open-World-Spiel ausgerollt wurde.

Wir stellen euch hier die wichtigsten Änderungen vor, auf Seite 2 findet ihr die vollständigen Patch Notes.

Haustiere, Pflanzen und diese ver#####en Entsendungsmissionen!

Neu in Update 1.09: Falls ihr Crimson Desert mit dem Gamepad spielt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Tasten neu zu belegen. Bei einer so komplexen Steuerung ist das unheimlich hilfreich.

Darüber hinaus kommen 30 neue Arten von kleinen Tieren hinzu, die ihr als Haustiere registrieren könnt. Für einige eurer treuen Begleiter hat Kliff jetzt außerdem neue Hochhebe- und Absetz-Animationen in Petto.

Die sekundär spielbaren Charaktere Oongka und Damiane haben mit neuen Fähigkeiten auch ein wenig Liebe abbekommen. Diese aktiviert ihr so, wie ihr auch die Fähigkeit »Sturmhieb« von Kliff benutzt.

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Neue UI für Entsendungsmissionen: Vielleicht haben euch die Missionen in eurem Graumähnen-Lager auch schon Stress-Fältchen auf die Stirn getrieben. Sie sind als passive Nebenaufgaben konzipiert, die ihr euren Gefährten aufdrückt, um verschiedene Belohnungen einzusacken.

Jede Entsendungsmission kommt aber auch mit bestimmten Voraussetzungen und nicht jeder eurer Kameraden ist für alles geeignet, Yann zum Beispiel für so gut wie gar nichts.

Bisher musstet ihr in der Liste aus über 60 Graumähnen händisch herausfriemeln, wer sich für welche der dutzenden Missionen überhaupt eignet. Patch 1.09 streut hier jetzt ein wenig Quality-of-Life-Glitzer drüber:

Die UI für die Entsendungsmissionen ist jetzt viel praktischer gestaltet. Die UI für die Entsendungsmissionen ist jetzt viel praktischer gestaltet.

Ab jetzt werden die passenden Graumähnen für eine Mission ganz oben in der Liste angezeigt. Das ist besonders deshalb praktisch, weil ihr mit den richtigen Fähigkeiten mehr Belohnungen aus dem Auftrag herausholt. Für die Erntemission: Kohl eignen sich beispielsweise Graumähnen mit Ernte-Kenntnissen, die Devan und Evelyn besonders geeignet für den Auftrag machen.

Euch wird jetzt also einiges an bürokratischem Aufwand abgenommen und ihr habt mehr Zeit für die wichtigen Dinge in Crimson Desert.

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Genre: Action

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