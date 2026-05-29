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CoD MW4: Release-Termin und alle Editionen im Überblick, früherer Beta-Key für Vorbesteller bestätigt

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026. Alle Editionen, deutschen Preise, Vorbesteller-Boni und Beta-Infos im Überblick.

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Dennis Zirkler
29.05.2026 | 15:00 Uhr

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint im Oktober 2026 für PS5, Xbox Series XS und PC. Eine Switch-2-Version soll später folgen. Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint im Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Eine Switch-2-Version soll später folgen.

Activision hat den Release von Call of Duty: Modern Warfare 4 für den 23. Oktober 2026 angekündigt. Der Shooter erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC über Battle.net, Steam sowie Xbox on PC. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll später folgen.

Damit ihr bei Standard Edition, Vault Edition, Disc-Versionen und Vorbesteller-Boni die Übersicht behaltet, fassen wir hier alle bekannten Fassungen, deutschen Preise und Extras zusammen.

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Video starten 2:49 CoD Modern Warfare 4 enthüllt: Im ersten Trailer kehrt nicht nur Price zurück, sondern auch die Massenschlachten von früher

Die deutschen Preise im Überblick

EditionPlattformPreis in DeutschlandEnthaltene Boni
Digital Standard EditionPC70 EuroVollversion, Beta-Vorabzugang, Hunter Killer Skin
Digital Standard EditionPS5, Xbox Series X/S80 EuroVollversion, Beta-Vorabzugang, Hunter Killer Skin
Vault EditionPC100 EuroStandard-Inhalte plus Operator-Pakete, Waffen-Sammlung, BlackCell, DMZ-Bonus
Vault EditionPS5,
Xbox Series X/S		110 EuroStandard-Inhalte plus Vault-Boni
Vault Edition UpgradePC + Konsolen30 EuroUpgrade von Standard auf Vault, nur auf derselben Plattform
Physical Standard EditionPS5, Xbox Series X/Svoraussichtlich 80 EuroDisc-Version, Beta-Code über Händler
Physical Standard EditionNintendo Switch 2noch kein PreisUnbekannt, Vorbestellung folgt später

Was steckt in der Standard Edition?

Die Digital Standard Edition enthält das vollständige Spiel. Vorbesteller erhalten Early Access zur Open Beta. Einen konkreten Beta-Termin nennt Activision noch nicht, der Zugang soll aber vor dem Launch starten. Digitale Vorbesteller bekommen außerdem den Hunter Killer Operator Skin sofort in Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone, zum Launch dann auch in Modern Warfare 4.

So sieht der Hunter Killer Skin aus. So sieht der Hunter Killer Skin aus.

Bei physischen Versionen läuft der Beta-Zugang über einen Code, den teilnehmende Händler beim Kauf ausgeben sollen. Digitale Käufer brauchen laut Activision keinen separaten Beta-Code, der Zugang wird automatisch auf dem jeweiligen Konto freigeschaltet.

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Was steckt in der Vault Edition?

Die Vault Edition erscheint ausschließlich digital. Sie enthält neben dem Hauptspiel und den Vorbestellerboni mehrere Zusatzinhalte: das Hostile Alliance Operator Pack, das Special Forces Operator Pack, eine Signature Weapon Collection, BlackCell für eine Saison und einen DMZ Deployment Bonus.

Special Forces Operator Pack Hostile Alliance Operator Pack Signature Weapon Collection

Special Forces Operator Pack Im Special Forces Pack stecken Spezialeinsatzkräfte-Operator aus Frankreich, Deutschland, Südkorea und dem Vereinigten Königreich.

Hostile Alliance Operator Pack Die Operator Price, Valeria, Ghost, and Blix bekommt ihr mit diesem Pack.

Signature Weapon Collection Fünf Waffen schaltet ihr mit der Sammlung direkt zum Release frei.

Wer zunächst die digitale Standard Edition kauft, kann später auf die Vault Edition wechseln. Activision macht dabei eine klare Vorgabe: Das Upgrade muss auf derselben Plattform erfolgen, auf der ihr das Spiel gekauft habt. Ein Battle.net-Kauf lässt sich also auf Battle.net upgraden, ein Steam-Kauf auf Steam und ein PlayStation-Kauf im PlayStation Store.

Physische Versionen sind vom Upgrade ausgeschlossen. Die Vault Edition gibt es laut Activision nur digital.

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Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4

Genre: Shooter

Release: 23.10.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 2026 (Switch 2)

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