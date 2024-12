Alles über The Mighty Nein als Serie: Eine der besten Fantasy-Shows bekommt 2025 einen Nachfolger

Nach The Legend of Vox Machina wird es mit einer weiteren Animationsserie im gleichen Universum weitergehen. Bild: Amazon Prime Video

The Legend of Vox Machina ist ein voller Erfolg: Die animierte Fantasy-Serie bei Amazon Prime fährt haufenweise starke Reviews und beachtliche Zuschauerzahlen ein. Kein Wunder, dass Season 3 bereits in Arbeit ist. Aber was passiert eigentlich, wenn die Serie vorbei ist?

Ein indirekter Nachfolger ist bereits bestätigt und in Arbeit: Mit The Mighty Nein wird aktuell auch die zweite Dungeons&Dragons-Kampagne der Rollenspielgruppe Critical Role verfilmt. Wir verraten euch hier alles Wichtige zum geplanten Release, der Story und so weiter.

Release: Wann erscheint die Serie zu The Mighty Nein?

Ein genauer Starttermin für The Mighty Nein ist noch nicht bekannt, aber es soll irgendwann 2025 so weit sein. Im Oktober 2024 gab Critical Roles CEO Travis Willingham in einem Interview mit Polygon an, dass die erste Staffel schon zu mehr als der Hälfte fertig sei:

Wir haben die komplette erste Season fertig geschrieben. Die Storyboards werden gerade alle festgezurrt oder sind es schon. Wir bekommen Animationstests zurück und sehen, wie alles in Farbe aussieht. Wir haben alle Charaktere designt. Die Magie und Effekte werden festgelegt. Wir reden über die Musik und wie sie sich von Vox Machina unterscheidet. Also, es ist definitiv mehr als halb fertig.

Story: Worum geht es in The Mighty Nein?

Die grundlegende Geschichte kennen wir schon, da die zweite Dungeons&Dragons-Kampagne von Critical Role ja bereits längst abgeschlossen ist. Es geht wieder nach Exandria, allerdings in andere Teile der Fantasy-Welt, und mit neuen Hauptcharakteren.

So cool sahen die Mighty Nein nicht immer aus! Bild: Critical Role / Ariana Orner

The Mighty Nein spielt etwa 20 Jahre nach dem Abschluss von Vox Machina. Statt einer eingespielten Heldengruppe folgt die Story einem wild zusammengewürfelten Trupp von Außenseitern, die zufällig an ein extrem mächtiges Artefakt geraten und somit unfreiwillig zwischen die Fronten eines gewaltigen Krieges schlittern.

Die persönlichen Hintergründe der Hauptfiguren werden erst nach und nach enthüllt und stellen eine wichtige Säule der Geschichte dar. Manche von ihnen wissen selbst gar nicht, wie eng sie mit der großen Story verbunden sind.

Setting: Wie hängt The Mighty Nein mit Vox Machina zusammen?

Wie bereits erwähnt gibt es komplett neue Hauptfiguren und andere Schauplätze. Vorwissen braucht ihr keins! In der Kampagne tauchten aber durchaus vereinzelt Nebencharaktere auf, die Fans aus Vox Machina erkennen werden – wir vermuten stark, dass das auch in der Serie passieren wird.

1:47 The Legend of Vox Machina: Trailer zur beliebten Fantasy-Serie von Amazon

Erst in der dritten Kampagne, Bells Hells, laufen die Storyfäden der früheren Charaktere zusammen. Sofern der Erfolg von Vox Machina sich bei The Mighty Nein fortsetzt, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Bells Hells zur Serie wird.

Cast: Wer wird in The Mighty Nein mitspielen?

Der Cast von Critical Role ist – abgesehen von temporären Mitspielern – gleich geblieben, also werdet ihr vertraute Stimmen aus Vox Machina hören. Allerdings teils mit sehr anderen Akzenten. Das sind die Hauptrollen:

Travis Willingham als Hexenmeister Fjord

Laura Bailey als Klerikerin Jester

Marisha Ray als Mönchin Beauregard

Sam Riegel als Schurkin Nott

Taliesin Jaffe als Blutjäger Mollymauk (eine von Critical Role erfundene Klasse)

Liam O’Brien als Magier Caleb

Ashley Johnson als Barbarin Yasha

Spielleiter Matthew Mercer vertont in der Kampagne sämtliche Nebencharaktere – das wird er in der Serie sicherlich nicht tun. Aber garantiert übernimmt er ein oder mehrere Rollen, wie es schon bei The Legend of Vox Machina der Fall war.

Die Kampagne The Mighty Nein beginnt mit Charakteren auf Level 1, im Gegensatz zu Vox Machina. Daher dürfte sich die gesamte Story ganz anders anfühlen, es geht weniger um epische Abenteuer und mehr um einen Trupp, der allmählich zusammenwächst und neue Fähigkeiten entdeckt. Wobei es später natürlich jede Menge epischer Momente gibt.