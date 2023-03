Crossplay zwischen PC und PS5 hat gerade einen riesigen Schritt nach vorne gemacht

So stark sich Crossplay in den letzten Jahren verbessert hat: die Kommunikation zog nicht in allen Belangen gleich.

Zwar besteht bei vielen Spielen die Möglichkeit, zusammen mit Freunden auf PC, Xbox und PlayStation zu zocken und den Ingame-Sprachchat zu nutzen. Das bringt aber oft auch Nachteile und Beschränkungen, zumal nicht alle Spiele das von Haus aus anbieten.

Jetzt trudelte ein System-Update für die PS5 ein, die eine Discord-Integration quer über Plattformen einbaut. Ein Traum für die Kumpelrunde bei einer Runde CoD Warzone 2 oder den vertraulichen Plausch im Survival-Modus von Minecraft!

Wie funktioniert Discord auf PS5?

Nach dem PS5-Update könnt ihr nun euer bestehendes Discord-Konto direkt mit dem PlayStation-Account verbinden. Folgt dafür auf dem Smartphone diesen Schritten:

Öffnet die Discord-App. Drückt unten rechts auf euer Profilbild. Navigiert zu "Verknüpfungen". Drückt oben rechts auf "Hinzufügen". Wählt das PlayStation Network aus der Liste. Folgt den Anweisungen der geöffneten Website. Loggt euch bei PlayStation ein, um die Verknüpfung abzuschließen. Wischt in der Smartphone-App in den Spracheinstellungen nach oben. Dann solltet ihr den Hinweis "Join on PlayStation" sehen.

Diese Schritte lassen sich ebenfalls über die Desktop-App von Discord oder im Browser ausführen. In der Desktop-App gibt es einen Schalter, der mit einem Controller-Symbol auf die neue PS5-Funktion hinweist.

Eine gute Nachricht für Crossplay und der Abbau einer großen Barriere: Die beliebteste Sprach-App Discord kommt auf der Sony-Konsole an und erlaubt Kommunikation über Plattformgrenzen hinaus.

Freut ihr euch über die neue Funktion, für euch selbst oder eure PS5-Freunde? Fällt damit für euch eine Hürde, um selbst gelegentlich vom Schreibtisch aufs Sofa zu wechseln? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!