Dass Crusader Kings 3 historisch akkurat ist, kann man wohl kaum behaupten. Spätestens, wenn wir mit unserem nordischen Kannibalen den Papst verspeist haben, ist jegliche Authentizität dahingehend verschwunden. Aber im kommenden Update geht Paradox den nächsten Schritt, um wenigstens die Ausgangssituation historisch etwas korrekter zu gestalten: Sie löschen die Kultur der Westgoten.

Crusader Kings 3 löscht Kultur: Aber warum?

Die bessere Frage wäre wohl: Warum erst jetzt? Das Volk der Westgoten ist nämlich schon seit dem Release des Spiels ein wenig fehl am Platz. Während Crusader Kings 3 im Jahr 867 n. Chr. beginnt, ist das Westgotenreich bereits im achten Jahrhundert untergegangen.

Die Kultur kam ursprünglich mit dem DLC Charlemagne aus Crusader Kings 2 in die Spielereihe. Laut Game Director Maxence Voleau machte das die Karte der iberischen Halbinsel sehr ungenau, brachte aber etwas Spaß in die Region. Diese Aussage tätigte er im Rahmen der Patchnotes.

Dieser Spaß war in Crusader Kings 3 auch lange Zeit kein Problem, bis das Update 1.5 erschien und die Kulturen eine größere Rolle erhielten. »Da Kulturen vor 1.5 hauptsächlich kosmetisch waren, hat es das Gameplay kaum verändert. Auch wenn die Geschichte etwas verfälscht war«, so Voleau.

Seit dem großen Update 1.5 ist die Situation aber mittlerweile anders, meint Maxence Voleau: »Du beginnst das Spiel, hast ein Set an Traditionen, die innerhalb weniger Dekaden und Events so sehr verändert werden, dass du fast sicher ein radikal anderes Set an Traditionen hast und du nichts dagegen tun kannst.«

Was wird aus den Westgoten?

Die westgotische Kultur wird in die bereits existenten Kulturen der iberischen Halbinsel aufgeteilt. Aber keine Sorge: Die westgotische Kultur bleibt in den Spieldaten bestehen, um für Modder weiterhin zugänglich zu sein.

Was kommt noch? Neben dieser Änderung wird im »Castle«-Update noch mehr verändert, was die iberische Halbinsel anbelangt. Beispielsweise wird die Weltkarte leicht verändert, sodass es mehr Regionen im Königreich von Aragon gibt. Die gesamten Patchnotes findet ihr hier.

Die iberische Halbinsel bekommt gerade so viel Aufmerksamkeit des Entwicklungsstudios, weil das Addon »Fate of Iberia« vor der Tür steht. Das erscheint, genau wie das kostenlose »Castle«-Update, am 31. Mai.

Habt ihr Lust, euch mit diesem Update noch einmal auf die iberische Halbinsel zu wagen um ganz Spanien und Portugal zu erobern? Und was erhofft ihr euch vom anstehenden Addon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!