Unter 500 Stunden CS:GO gespielt? Die Hälfte von euch rümpft darüber nur die Nase

Am 27. September gingen nach über 10 Jahren Laufzeit die Server von CS:GO offline. Der Shooter hielt sich all die Zeit in den Top 10 der am meisten gespielten Spiele auf Steam, begeisterte Tausende von Spielerinnen und Spielern weltweit und wurde zu einem E-Sport mit Preispools von bis zu einer Million Dollar.

Für die Fans fühlte es sich an, wie das Ende einer Ära. Während der IEM 2023 in Köln kam es zu einem rührenden Abschied, bei dem der ganze Saal schwieg. Online tauschten sich die Fans über ihre Erinnerungen aus und erzählten, wie viel Zeit sie in das Spiel über die Jahre gesteckt hatten.

Das hat uns neugierig gemacht und wir haben euch gefragt, wie viele Stunden sich auf eurem CS:GO-Tacho befinden. Hier ist, was ihr uns erzählt habt.

1:48 Counter-Strike 2 zeigt, wie sich Grafik und Maps im Nachfolger von CS:GO ändern

»Macht einfach Laune, mit den richtigen Leuten.«

Die Ergebnisse unserer Umfrage. Stand: 28.09.2023, 14:31 Uhr

Über 3.500 von euch haben an der Umfrage teilgenommen, wobei 60 Prozent angab, dass sie weit über 500 Stunden in CS:GO versenkt haben. Anscheinend haben wir die Messlatte doch etwas niedrig gesetzt, denn bei satten 38 Prozent sind es sogar mehr als 1.000 Stunden.

Weitere 28 Prozent gaben an, dass sie den Shooter über 2.000 Stunden lang schon gespielt haben und bei 17 Prozent sind es mehr als 3.000 Stunden. In den Kommentaren habt ihr uns verraten, wie viel mehr es tatsächlich sind.

Nur 5.120 Stunden. Ein guter Mittelfeld-Platzt. Bunkersau

7.000 Stunden hier. Macht einfach Laune, mit den richtigen Leuten. Spiele zwar noch andere Sachen, aber viele Freunde kennen nur CS und spielen nichts anderes. [...] scheffi

Die großen Zahlen überraschen nicht, immerhin war CS:GO über 10 Jahre online. In der Zeit sammelt sich so einiges an Spielzeit auf dem Konto, selbst wenn man nicht hardcore unterwegs ist, sondern einfach gelegentlich am Wochenende mit Freunden ein paar Runden spielt.

Etwa 40 Prozent von euch haben die 500-Stunden-Grenze nicht überschritten, wobei sich 11 Prozent immer noch im soliden Bereich von mindestens 200 Stunden bewegen. Je 5 Prozent haben für die Optionen »100 - 200« und »50 - 100« Stunden gestimmt.

In den Kommentaren habt ihr uns erzählt, dass die vergleichsweise geringe Stundenzahl unter anderem daran liegt, dass CS:GO in euren Augen nicht mit seinen Vorgängern mithalten kann. Die früheren Counter-Strike-Spiele haben euch mehr zugesagt, als Global Offensive.

CS:GO ist mein mit Abstand am wenigsten gespielt es CS, mit knapp 120 Stunden. Selbst Condition Zero hab ich 180 Stunden gespielt. Mit dem ganzen E-Sport und Matchmaking wurde in CS:GO jeder Spaß rausoptimiert. 1.6 und Source spiele ich hingegen heute noch [...] KAEPS133

In CS:GO sind es bei mir nur knapp unter 100 Stunden. Damals (Beta 3 bis 1.6) war es aber sicherlich auch im vierstelligen Bereich. Termüllnator

Etwa 11 Prozent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben angegeben, dass sie CS:GO noch nie gespielt haben.

Das Ende der CS:GO-Ära wurde aber gleichzeitig zum Beginn von Counter-Strike 2. Die Server gingen am 27. September online und wurden direkt überrannt. Der Shooter startete mit über 1,5 Millionen Spieler durch und stieg sofort auf den ersten Platz der Steam-Titel mit den meisten aktiven Spielern und die Reviews fallen sehr positiv aus. Habt ihr CS2 schon ausprobiert? Erzählt es uns in den Kommentaren!