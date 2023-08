Kurz vor Counter-Strike 2 bekommt CS:GO einen rührenden Abschied - und ein ganzer Saal schweigt

Das war's mit eSport für CS:GO. Jetzt muss die Fortsetzung an den Erfolg anschließen.

Beim letzten großen eSport-Event zu Counter Strike: Global Offensive, der IEM 2023 in Köln, wurde der Taktik-Ego-Shooter heldenhaft mit einem kurzen Video verabschiedet. Die Präsentation und besonders die Reaktionen des Publikums sind mehr als rührend.

Ein ganzer Saal voller Emotionen

Nach aktuellen Aussagen soll noch in diesem Sommer Counter Strike 2 erscheinen, wobei es sich allerdings nicht wirklich um ein neues Spiel handelt. Mehr Informationen dazu erfahrt ihr natürlich bei uns. Das bedeutet auch, dass wir uns in naher Zukunft vom originalen CS:GO verabschieden müssen. Das gilt genauso für den eSport rund um den Taktik-Shooter.

Auf der Intel Extreme Masters (IEM) 2023 in Köln wurde das Spiel zum Abschied geehrt, indem ein knapp zwei Minuten langes Video abgespielt wurde. Aber seht es euch am besten selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hinterlegt mit einer epischen Musik, zeigt das Video Spielszenen und Schauplätze aus CS:GO. Es sollte bei jedem Menschen Emotionen wecken, der oder die in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung mit dem Spiel hat.

Das zeigt sich auch im Publikum, das wie aus einem Guss abwechselnd mucksmäuschenstill und dann wieder tosend laut ist. Die Emotionen vor Ort sind so gewaltig, dass sie selbst durch den Bildschirm, ins heimische Wohnzimmer transportiert werden.

Weitere Emotionen zu CS:GO und anderen Shootern empfindet ihr bei diesen interessanten Beiträgen:

Bei der ganzen Wertschätzung dem Spiel gegenüber, wollen wir natürlich nicht vergessen, wer die IEM in Köln gewonnen hat. Als Sieger ging das deutsche Team G2 Esports unter der Führung von Jan Swani Müller vom Feld. Den zweiten Platz sicherte sich das finnische Team ENCE.

Was haltet ihr von dem Abschiedsvideo? Spielt ihr selbst Counter Strike: Global Offensive? Freut ihr euch schon auf den zweiten Teil? Wart ihr mal bei einem live-eSports-Event oder habt vielleicht sogar schonmal an einem Teil genommen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!