Zwei Städte für Cyberpunk 2: Nun ist es offiziell, wenn auch aus Versehen

Night City wird wohl nicht die einzige Stadt bleiben, die ihr in Cyberpunk 2 bereist. Zum 2077-Nachfolger namens Orion gibt es jetzt neue Informationen des Erfinders.

In Cyberpunk 2, dem Sequel zu Cyberpunk 2077, geht es zurück nach Night City - und das ist noch längst nicht alles! Ein Interview mit Mike Pondsmith, dem Erfinder des ursprünglichen Pen-&-Paper-Rollenspiels, offenbart viele spannende Details zu CD Projekt Reds großem Rollenspiel-Nachfolger, der intern Cyberpunk Orion genannt wird

Am Wichtigsten dabei: Cyberpunk 2 wird uns wohl nicht nur nach Night City zurückführen, sondern auch eine zweite besuchbare Open-World-Stadt bieten!

Woher kommen die neuen Informationen?

Mike Pondsmith ist sozusagen der Vater von Cyberpunk. Sein Pen-&-Paper-Spiel aus dem Jahr 1988 (später bekannt als Cyberpunk 2020 und Cyberpunk RED) ist die Grundlage für die ganze Welt, die CD Projekt mit Cyberpunk 2077 als Videospiel umgesetzt hat. Wenn er also über die Zukunft von Cyberpunk spricht, lohnt es sich, ganz genau hinzuhören.

Getan hat das auch unser Kollege Michal Manka, der Pondsmith am Rande der polnischen Industriemesse Digital Dragons zu fassen bekam. Das englische Interview beginnt bei Timecode 3:06:09:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Im Verlauf des Interviews geht es auch um den Nachfolger von Cyberpunk 2077 - und hier rutscht Pondsmith eine wichtige Information heraus. Ihr könnt es selbst hören, ab 3:45:33 erzählt er, wie er mit Mitarbeitern von CD Projekt spricht und diese seine Meinung einholen:

»Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit einem der Enviroment Artists zu sprechen. Und er hat mir erklärt, wie der neue Ort in Orion, denn es gibt noch eine andere Stadt, die wir besuchen … Mehr verrate ich nicht, aber es gibt eine andere Stadt, die wir besuchen. Night City ist immer noch da.«

Mike Pondsmith verrät damit gleich zwei neue Details:

In Cyberpunk 2 kehren Spieler nach Night City zurück. Es gibt eine zweite Stadt, die man im Spielverlauf besucht.

Was für eine Stadt das ist? Auch dazu gibt Pondsmith deutliche Hinweise.

1:37 Cyberpunk 2077 demonstriert, was diese Open World so besonders macht

Autoplay

Ab nach Chicago?

Pondsmith, der von sich sagt, dass er »die meiste Zeit weiß, was [bei Cyberpunk Orion, Anm. d. Red.] vorgeht«, sei immer noch in die Entwicklung involviert. So habe er etwa seine Meinung zu den neuen Cyberware-Upgrades geäußert, die sich CD Projekt ausgedacht hat.

Mit Blick auf die zweite Stadt sagte er: »Ich verstehe das Gefühl, das ihr anstrebt, und das funktioniert auch wirklich. Es fühlt sich nicht an wie Blade Runner, sondern eher wie ein abgerissenes Chicago. Und ich sagte: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.«

Chicago ... war da nicht etwas? Stimmt, in Cyberpunk 2077 lässt sich ein Werbeplakat mit der Aufschrift »Reise von Chicago nach Night City in weniger als drei Stunden, Ankunft im Jahr 2080« finden - ein Vorgriff auf das Setting von Cyberpunk 2? Laut CD Projekt Red ist das nicht so - dementiert wurde Chicago als Schauplatz aber ebenfalls nicht.

Chicago in Cyberpunk 2020 und 2077 In der Pen&Paper-Vorlage ist Chicago ein möglicher Handlungsort. Die Stadt erlebte 2012 eine verheerendere Katastrophe durch eine versehentlich freigesetzte Seuche, die von der US-Regierung selbst in Forschungseinrichtungen wie dem geheimen Heartland-Komplex unter der University of Chicago entwickelt worden war. Innerhalb von sechs Monaten starben fast 200.000 Menschen, die Stadt wurde in ein Ödland verwandelt. Spätere Wiederaufbauversuche wurden durch Arasakas Virenbomben im Vierten Konzernkrieg zunichtegemacht, doch bis 2077 gab es Hinweise auf eine gewisse Erholung, da Pläne für eine Maglev-Verbindung nach Night City existieren.

Was könnte das für Project Orion bedeuten?

CD Projekt Red hat selbst noch nicht viel über Cyberpunk 2/Orion verraten:

Mike Pondsmiths herausgerutschte Städte-Info könnte sich im Spiel unterschiedlich darstellen

Zwei riesige Open Worlds: Möglicherweise können wir zwischen Night City und Chicago hin- und herreisen. Zwei so große Städte zu bauen, wäre aber natürlich eine enorme Herausforderung für die Entwickler.

Möglicherweise können wir zwischen Night City und Chicago hin- und herreisen. Zwei so große Städte zu bauen, wäre aber natürlich eine enorme Herausforderung für die Entwickler. Ein ganz neuer Hauptort? Es könnte auch sein, dass Cyberpunk Orion Night City nur noch als Startpunkt nutzt und Chicago der neue Mittelpunkt wird. Das würde bedeuten: neue Gangs, neue Konzerne und ein ganz neuer Schauplatz.

Es könnte auch sein, dass Cyberpunk Orion Night City nur noch als Startpunkt nutzt und Chicago der neue Mittelpunkt wird. Das würde bedeuten: neue Gangs, neue Konzerne und ein ganz neuer Schauplatz. Zwei Städte, die sich total unterscheiden: Chicago mit seinen alten Fabriken und womöglich heruntergekommenen Elendsvierteln könnte einen interessanten optischen Gegensatz zum auf Hochglanz polierten Kern von Night City darstellen.

Was denkt ihr? Wäre ein Cyberpunk-Chicago eine coole Sache? Oder habt ihr andere Städte im Kopf, die gut in die Welt passen würden? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare!