Kleidung mit Gaming-Bezug ist im wahrsten Sinne des Wortes in Mode, auch wenn die Produkte mit dem Spiel erstmal nichts zu tun haben. Fans ziehen sich gerne Klamotten zu ihren Lieblings-Spielen an, auch ein Paar fesche Treter im Spiel-Look finden ihre Liebhaber.

Der Sneaker-Sammler Solebyjc teilte nun Bilder seiner neuesten Schuhe - es ist ein Paar Adidas X9000L4 Boost im Stil von Cyberpunk 2077. Laut seines Instagram-Beitrags gewährt er einen »ersten Blick« auf die Sneaker:

Adidas schweigt

Eine offizielle Ankündigung von Adidas steht noch aus. Wir fragten beim Unternehmen nach, um in Erfahrung zu bringen, ob es sich um eine streng limitierte Auflage handelt oder auch Otto-Normal-Fans auf ein Paar hoffen dürfen. Allerdings gab uns Adidas zu verstehen, dass man Gerüchte grundsätzlich nicht kommentiere.

Adidas hält also die Füße still. Das mutet in dem Fall etwas seltsam an, da sich schwer einschätzen lässt, was genau mit »Gerücht« gemeint ist. Die Schuhe sind schließlich bereits öffentlich aufgetaucht. Augenscheinlich handelt es sich auch um ein professionell hergestelltes Paar, wie die zahlreichen Details nahelegen.

Es wäre nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Adidas und einer großen Spiele-Marke. Etwa existiert ein Schuh von Call of Duty: Modern Warfare. Wir gehen also davon aus, dass der Cyberpunk-Schuh so auf den Markt kommt und das Schweigen mit der Marketing-Strategie des Herstellers zusammenhängt.

Cyberpunk-Schuhe mit zahlreichen Details

Die Bilder zeigen einen Sportschuh in Cyberpunk-Farbgebung, sprich violette Kunststoffapplikationen und Sohle sowie ein großer, gelber, in zwei Worte geteilter Cyberpunk-Schriftzug auf beiden Seiten.

Am Hinterteil prangt ein Barcode, der bestätigt, dass die fiktive "Neuralverbindung" aktiv ist. Die Lasche zeigt das von einem Cyberpunk-Schriftzug überlagerte Adidas-Logo. Auch die Marken-typischen Streifen sind dabei und scheinen in einem reflektierenden Gold gehalten zu sein. Zudem ziert ein punkiges Fleckenmuster den Maschenstoff.