Die offizielle Website der E3 hat Öl in die Spekulationen um Cyberpunk 2077 gegossen: Sie führt Entwickler CD Projekt Red als Austeller im Bereich Rollenspiele auf. Das eröffnet die Möglichkeit, dass das Studio auf der Messe ein neues RPG zeigt - da wäre Cyberpunk 2077 der offensichtliche Kandidat.

Eine weniger naheliegende Möglichkeit gibt es auch noch: Laut eines Finanzreports wollen die Witcher-Macher bis 2021 neben Cyberpunk ein weiteres Rollenspiel herausbringen. Es scheint aber abwegig, dass dieses noch vor näheren Infos zu Cyberpunk enthüllt wird.

Allerdings ist diese Schlussfolgerung keineswegs gesichert. Offiziell hat CD Projekt Red noch nichts zum E3-Lineup bestätigt, all das bleibt also Spekulation. Aber auch sie lassen es sich nicht nehmen, ab und an selbst ein wenig Öl zu vergießen: Am 10. Januar 2018 setzten sie ein simples *beep* auf Twitter ab und befeuerten damit die Hoffnungen, dass wir dieses Jahr endlich mehr zum Spiel erfahren werden.

*beep* — Cyberpunk Game (@CyberpunkGame) January 10, 2018

Und wer weiß, vielleicht ist es ja tatsächlich auf der E3 soweit! Alles, was wir bislang zum Spiel wissen, haben wir in unserem Preview-Video zusammengefasst: