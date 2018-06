Harte Kritik vom »Godfather of Cyberpunk«, William Gibson. Der Autor der Neuromancer-Trilogie wird von vielen als der Schöpfer des Genres gesehen und seine Meinung vom neuen Trailer zu Cyberpunk 2077 ist keine hohe.

In einem Tweet schrieb er: »Der Trailer zu Cyberpunk wirkt auf mich wie ein GTA, das über eine generische 80er-Retro-Zukunft gestülpt wurde. Aber hey, das ist nur meine Meinung.«

The trailer for Cyberpunk 2077 strikes me as GTA skinned-over with a generic 80s retro-future, but hey, that's just me.