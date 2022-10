Cyberpunk 2077 bekommt einen Nachfolger: Entwickler kündigen Project Orion an

Chooms, spitzt eure Implantate: Denn es gibt große Neuigkeiten bei CD Projekt Red. Nachdem das Entwicklerteam erst neulich offenbarte, dass es sich bei Phantom Liberty um das einzige geplante Story-DLC für Cyberpunk 2077 handelt, kündigt CDPR auf Twitter jetzt einen waschechten Nachfolger an! Was wir bereits über Projekt Orion wissen, erfahrt ihr hier.

Was ist Projekt Orion?

Auf Twitter umreißt CD Projekt kurz, worum es geht: Projekt Orion soll das Cyberpunk-Franchise weiterbringen und das ganze Potenzial dieses dunklen Zukunftsszenarios ausschöpfen und allem Anschein nach ein vollwertiger Nachfolger des Rollenspiels werden:

In einem Strategiepapier wird weiter ausgeführt, dass der Cyberpunk-Nachfolger vom neu gegründeten Studio CD Projekt Red North America entwickelt werden soll. Dabei soll das bereits bestehende Vancouver-Team mit dem neu gegründeten Team aus Boston zusammenarbeiten. Diese Erweiterung des Entwicklerteams sei notwendig, um die großen Ambitionen umzusetzen und für das Sequel aus dem Vollen zu schöpfen.

Im Investoren-Call vom 4. Oktober 2022 gaben die Entwickler außerdem bekannt, dass die Arbeiten an Projekt Orion noch nicht gestartet sind. Der Fokus liege aktuell auf der Erweiterung Phantom Liberty. Erst danach sollen die Arbeiten am Nachfolger beginnen.

Auf die Nachfrage, ob Projekt Orion einen Multiplayer-Modus enthalten wird, äußern sich die Entwickler noch kryptisch: Einige der angekündigten Projekte sollen in Zukunft mit Multiplayer-Elementen erweitert werden. Welche das genau sind, wollen sie aktuell aber noch nicht bekannt geben. Ob wir uns in Zukunft also gemeinsam mit unseren Freunden auf die Jagd nach Cyberpsychos machen können, steht weiterhin in den Sternen.

Wie geht es mit Cyberpunk 2077 weiter?

Nachdem Cyberpunk 2077 zum Release vor zwei Jahren einen holprigen Start hinlegte, erreicht das Rollenspiel aktuell dank Netflix-Serie und Update 1.6 neue Rekordzahlen. Der Release-Zeitraum für den Nachfolger wurde noch nicht bekannt gegeben, als nächstes steht für Night City erstmal der große Story-DLC Phantom Liberty an. Dieser soll bereits 2023 erscheinen. Alles zum DLC erfahrt ihr in folgendem Artikel:

Wir wollen wie immer eure Meinung hören: Freut ihr euch über die Ankündigung eines neuen Cyberpunk-Teils? Oder hättet ihr viel lieber weitere Story-Erweiterungen für das Rollenspiel gesehen? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!