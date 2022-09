Cyberpunk 2077 schlägt The Witcher 3: Steam-Zahlen gehen durch die Decke

Cyberpunk 2077 geht’s gerade richtig gut. Dank Patch 1.6 und der Netflix-Serie Edgerunners gehen derzeit die Zahlen auf Steam durch die Decke und es werden neue Rekorde gebrochen. Jetzt hängt fast zwei Jahre nach Release das Rollenspiel erneut The Witcher 3 ab - zumindest, was gleichzeitige Spieler auf Steam angeht.

Und nicht nur das: Zwischenzeitlich kämpfte sich Cyberpunk 2077 sogar auf Platz 1 der meistverkauften Spiele auf Steam - und das ebenso knapp 22 Monate nach dem ursprünglichen Release Ende 2020. Welche neuen Inhalte zuletzt in Cyberpunk 2077 dank Patch 1.6 und dem Edgerunners-Update aufgeschlagen sind, könnt ihr übrigens hier nachlesen:

64 22 Cyberpunk 2077 Alle neuen Inhalte und Verbesserungen von Patch 1.6

Letztes Update: 26. September 2022 um 13:45 Uhr

Neu: Zahlen gleichzeitiger Spieler zum ursprünglichen Launch von Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 hängt The Witcher 3 ab

Das sind die alten Rekorde: Schon in den vergangenen zwei Wochen erlebte Cyberpunk 2077 einen regelrechten zweiten Frühling. Wir berichteten bereits darüber, wie sich das Rollenspiel aus dem Hause CD Projekt Red zwischenzeitlich auf Platz 1 der meistgespielten Titel auf Steam katapultierte und so viele Fans gleichzeitig begeisterte, wie schon lange nicht mehr. Mehr als sieben Tage in Folge konnte sogar die Millionen-Marke geknackt werden.

Das sind die neuen Rekorde: Über das vergangene Wochenende hinweg gab es sogar neue bahnbrechende Zahlen zu vermelden. So konnte Cyberpunk 2077 nun erneut The Witcher 3 schlagen, was gleichzeitige Spieler angeht: Mit 104.827 Spielern zum selben Zeitpunkt lässt Vs Abenteuer in Night City die Suche von Hexer Geralt nach seiner Ziehtochter Ciri hinter sich, welches nur auf 103.329 kommt. Fairerweise muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass Cyberpunk 2077 bereits zu seinem ursprünglichen Launch mit über eine Million gleichzeitigen Steam-Spielern hinter sich ließ.

Für Redakteur Peter Bathge ist das nicht nur ein einmaliger Vorgang, sondern acuh ein Grund, um zu überprüfen, was für weitreichende Folgen auf die Branche der neue Hype haben könnte:

1 2 Meinung Cyberpunk 2077: Dieses Comeback wäre für alle anderen unmöglich

Damit einhergehend sind die Spielerzahlen von Cyberpunk 2077 in nur einem Monat um satte 1.000 Prozent angestiegen, was maßgeblich zu einer weiteren Erfolgsmeldung beigetragen haben dürfte: Cyberpunk 2077 kämpfte sich zwischenzeitlich auf Platz 1 der meistverkauften Spiele auf Steam und ließ damit sogar Call of Duty: Modern Warfare 2 zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mittlerweile musste das Cyberpunk-Rollenspiel seine Spitzenposition schon wieder anderen Spielen überlassen, nichtsdestotrotz eine allemal beeindruckende Entwicklung für ein knapp zwei Jahre altes Singleplayer-Rollenspiel. Es bleibt spannend, wie sich die Zahlen von Cyberpunk 2077 weiter entwickeln. Spätestens 2023 dürfte die erste (und einzige) Story-Erweiterung Phantom Liberty für einen weiteren Schub sorgen.

Alle Infos zu Phantom Liberty haben wir hier für euch zusammengefasst. Den ersten Trailer zum DLC, für den sogar Keanu Reeves als Johnny Silverhand zurückkehrt, könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Woran liegt’s?

Neues Update: Es gibt mehrere gute Gründe dafür, dass Cyberpunk 2077 im Moment auf immenses Spieler-Interesse stößt. Da wäre natürlich der Release des jüngsten Updates, welches neben diversen Verbesserungen und Anpassungen sogar eine weitere Handvoll neue Inhalte beisteuert: Patch 1.6 hört so auf die Bezeichnung Edgerunners-Update und beschert Cyberpunk 2077 frische Waffen und sogar neue Missionen.

Neuer Sale: Gleichzeitig gab es das Rollenspiel für einen um 50 Prozent reduzierten Preis, also knappe 30 Euro. Das passt natürlich perfekt zum Release der Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners, die erst vor wenigen Tagen bei dem Streamingdienst startete. Das Abenteuer von David, Lucy und Co. erfreut sich unter Kritikern wie Zuschauern größter Beliebtheit und brachte nicht nur alte, sondern auch neue Spieler (zurück) nach Night City.

Neue Versprechen für die Zukunft: Zu guter Letzt verriet CD Projekt Red, wie es mit Cyberpunk 2077 in Zukunft weitergehen soll. Mehr dazu im nächsten Absatz. Was wir von Edgerunners halten, könnt ihr derweil noch im folgenden Artikel nachlesen:

135 7 Cyberpunk 2077 als Netflix-Serie Unsere spoiler-freie Kritik: Wie gut ist Edgerunners?

So geht es mit Cyberpunk 2077 weiter

Das bringen neue Updates: CD Projekt Red verkündete bereits, wie es nach Patch 1.6 mit Cyberpunk 2077 weitergeht. So sollen Fahrzeug- und Nahkämpfe überarbeitet werden und auch das Polizei- beziehungsweise Fahndungssystem bekommt eine dringend notwendige Generalüberholung spendiert.

Das bringt der Story-DLC: Gleichzeitig wurde mit Phantom Liberty der erste Story-DLC für Cyberpunk 2077 angekündigt, der irgendwann 2023 erscheinen soll. Allerdings soll es bei nur einem großen Addon bleiben, ein zweites ist nicht geplant. Wahrscheinlich wird sich CD Projekt Red danach zügig auf die Entwicklung des nächsten Witchers stürzen.

Ein neues Witcher kommt: Was wir über The Witcher: A New Saga begins bereits wissen und was genau uns erwartet, das haben wir für euch in dem folgenden Video zusammengefasst. Derweil steht schon mal fest: Für The Witcher 4 werden bereits mehrere Fortsetzungen geplant.

Habt ihr Cyberpunk 2077 nach Patch 1.6 und Edgerunners bereits einen neuen Besuch abgestattet? Was haltet ihr vom aktuellen Zustand des Spiels und was würdet ihr euch für dessen Zukunft erhoffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!