Cyberpunk 2077: Nein, CD PR gibt die Marke nicht auf - auch wenn nur ein Story-DLC kommt

CD Projekt Red hatte vor dem Launch von Cyberpunk 2077 große Pläne, die mittlerweile drastisch reduziert wurden. Ein Standalone-Multiplayer wurde eingestampft, vom Season Pass ist nicht länger die Rede und statt mehreren Story-DLCs wird es nur noch Phantom Liberty geben.

Gleichzeitig hat das Entwicklerstudio mit The Witcher: A New Saga Begins die Rückkehr zur altbekannten Rollenspielreihe um Geralt, Ciri und Co. angekündigt. Trotzdem bedeutet das nicht, dass CD Projekt Red Cyberpunk 2077 aufgibt - das verspricht zumindest der Senior Vice President of Business Development Michal Nowakowski.

Was wir bisher über die große Story-Erweiterung Phantom Liberty wissen, für die sogar Keanu Reeves als Johnny Silverhand zurückkehrt, haben wir in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

CD Projekt Red bleibt bei Cyberpunk

Erst kürzlich hat CD Projekt Red so einiges für Cyberpunk 2077 enthüllt: Nicht nur wurde mit Patch 1.6 das neueste Update vorgestellt und gleich veröffentlicht, zusätzlich gab es einen ersten Ausblick auf die erste Story-Erweiterung Phantom Liberty.

Im selben Atemzug verkündeten die Entwickler aber auch, dass aktuell keine weiteren Addons in der Größenordnung eines Hearts of Stone oder Blood and Wine geplant sind. Für den ein oder anderen Fan durchaus ernüchternde Nachrichten, die möglicherweise auf mehr gehofft hatten - vor allem in Anbetracht der weitaus ambitionierteren Pläne, die es noch vor dem Release von Cyberpunk 2077 gab.

Nur passend, dass das Thema in der letzten Investorenkonferenz von CD Projekt Red zur Sprache kam. Michal Nowakowski äußerte sich dazu wie folgt:

Bezüglich der Frage nach weiteren Erweiterungen für Cyberpunk, haben wir uns dazu entschieden, ein großes Addon [...] zu entwickeln, welches von allen Vorteilen und Kompetenzen der NewGen-Konsolen Gebrauch macht. Gleichzeitig bemühen wir uns darum, die Marke Cyberpunk weiter zu entwickeln - also auch über diese eine Cyberpunk-Erweiterung hinaus. Wir haben eine Menge Zeit und Anstrengungen investiert, um dieses Franchise aufzubauen und wir werden definitiv darauf mit neuen Geschichten, Erfahrungen, Content aufbauen - und das nicht nur in Videospiel-Form. Michal Nowakowski in der Investorenkonferenz vom September 2022

Was damit offen bleibt: Mehr Details zu diesen Plänen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Spannend wird beispielsweise, ob damit Cyberpunk 2077 in irgendeiner Form weiter ausgebaut wird - nur eben nicht durch weitere große Story-DLCs - oder wir uns auf neue Spin-offs auch abseits von Spielen gedulden müssen.

Das ist bisher bekannt: Aktuell wissen wir lediglich, was CD Projekt Red für neue Patches nach Update 1.6 geplant hat. Außerdem startet mit Cyberpunk: Edgerunners bereits am 13. September 2022 ein offizieller Anime zum Videospiel auf Netflix.

Den ersten Teaser-Trailer zu Phantom Liberty, welches irgendwann 2023 ausschließlich für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen soll, könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Worauf es aber auch ankommt: Wir haben uns übrigens ebenfalls schon über die Zukunft von Cyberpunk 2077 Gedanken gemacht.

Woran CD Projekt Red gerade arbeitet

Der aktuelle Stand: Im Zuge der neuesten Investorenkonferenz teilte CD Projekt Red übrigens auch einen relativ konkreten Eindruck in die aktuellen Projekte des Entwicklerstudios - und worauf seit Dezember 2020 der Fokus liegt (via Twitter). Zu den wichtigsten davon zählen Stand Juli 2022:

Phantom Liberty für Cyberpunk 2077

The Witcher: A New Saga Begins

Gwent

Projekte des übernommenen Entwicklerstudios The Molasses Flood

Das NextGen-Upgrade für The Witcher 3: Wild Hunt

Was wir bisher über das neue Witcher wissen, haben wir für euch im folgenden Video zusammengefasst:

