CD Projekt Red arbeitet an drei Videospielen im Universum von Cyberpunk 2077 - das behauptet zumindest ein Bericht des polnischen Nachrichtenportals Bankier.

Demzufolge gaben der Präsident der Firma Adam Kicinki und CEO Piotr Nielubowicz bekannt, dass das Entwicklerstudio hinter Spielen wie The Witcher 3: Wild Hunt aktuell an insgesamt drei Cyberpunk-Projekten arbeitet.

Ein Cyberpunk 2077 Multiplayer-Spiel?

Im Moment wissen wir offiziell nur vom Rollenspiel Cyberpunk 2077, das am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Laut dem Bericht von Bankier wird das zweite und damit »das nächste größere Projekt« von CD Projekt Red ebenfalls im Cyberpunk-Universum angesiedelt sein. Auf den Artikel machte der für gewöhnlich sehr gut informierte Branchen-Insider Nibel aufmerksam.

Bei dem dritten Titel soll es sich angeblich um ein Multiplayer-Spin-off zu Cyberpunk 2077 handeln, für das ein Team von bis zu 40 Entwicklern verantwortlich ist. Bereits 2013 streute CD Projekt Red erste Hinweise auf Multiplayer-Komponenten.

Im Oktober 2018 wurde bekannt, dass man die PvP-Entwickler von Dying Light für Cyberpunk 2077 an Bord geholt hat. Konkretere Details zum Online-Part gab es aber nie. Behält man sich also die Ankündigung eines Mehrspieler-Titels im Cyberpunk-Universum in der Hinterhand?

Die Zukunft von Cyberpunk 2077

Weiterhin berichtet Bankier, dass jedes dieser Projekte von einem separat agierenden Entwicklerteam gehandhabt wird. Ein viertes Team kümmert sich wiederum um die weiterführende Betreuung des Sammelkarten-Spin-off zu The Witcher: Gwent.

Aktuell steht weiterhin Cyberpunk 2077 im Marketing-Fokus von CD Projekt Red. Weiterführende Titel zum Cyberpunk-Universum wurden nie offiziell angekündigt oder vorgestellt. Demnach ist diese ebenfalls unbestätigte Meldung mit Vorsicht zu genießen. Auf Nachfrage von GameStar.de wollte sich das Studio nicht mit einem offiziellen Statement äußern.

Es sollte jedoch niemanden verwundern, wenn CD Projekt Red noch vor dem Release von Cyberpunk 2077 bereits an die Zukunft denkt: Hinter einer Marke, die schon jetzt die Aufmerksamkeit von Fans wie Branche so sehr auf sich zieht, steckt eine Menge Geld. Dass das Entwicklerstudio früher oder später zumindest ein Spin-off wie zum Beispiel das Gwent-Sammelkartenspiel zu The Witcher 3 veröffentlichen wird, sollte also niemanden verwundern.

