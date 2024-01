Ein Easter Egg in Cyberpunk 2077 lässt Fans eines 42 Jahre alten Sci-Fi-Klassikers jetzt wieder jubeln

Wie wohl sich Replikant Roy wohl in Night City gefühlt hätte? (Originalbild: Warner Bros.)

Schon mal vorab: Diese Meldung entspringt der kurzweiligen Kategorie Spaßiges Gaming-Trivialwissen zum Angeben auf der nächsten Party . Oder anders gesagt: Die nun folgende Information ist euch vielleicht schon lange bekannt und alles andere als neu.

Dennoch bringt ein Easter Egg in Cyberpunk 2077 viele Filmfans auch über drei Jahre nach Release zum Jubeln. Denn Night City steckt voller Anspielungen auf einen absoluten Sci-Fi-Klassiker, ohne den es das Rollenspiel von CD Projekt eventuell nie in dieser Form gegeben hätte.

Wie Tränen im Regen

Es geht natürlich um den dystopischen Streifen Blade Runner aus dem Jahr 1982 mit Harrison Ford als Ermittler Rick Deckard in der Hauptrolle. Unvergessen ist bis heute aber auch die schauspielerische Leistung des inzwischen verstorbenen Rutger Hauer, der den Replikanten Roy verkörpert.

Im großen Finale von Blade Runner hält der sterbende Roy einen Monolog, der Filmgeschichte geschrieben hat:

Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten, draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe C-Beams gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben.

Auch Cyberpunk 2077 verneigt sich vor seiner ergreifenden Rede - mit einem Easter Egg, das erst vor wenigen Tagen erneut einen Fan begeistert hat:

Lange bekannt, noch immer begeisternd

Obwohl die Anspielungen auf Blade Runner in Night City alles andere als eine neue Entdeckung sind, beweist der obige Reddit-Thread, dass die Easter Eggs immer wieder aufs Neue positiv aufgenommen werden und bei vielen Nostalgie wecken.

Der User supercyberlurker schwelgt beim Anblick des Easter Eggs gleich in Erinnerung. Blade Runner sei uralt und doch zeitlos. Nur wenige Filme können das erreichen. Ins selbe Horn bläst auch der Redditor Harfangbleue und bezeichnet Roys Monolog als einen der stärksten Momente, die ich je in einem Film gesehen habe.

Und der User SuperArppis? Der ärgert sich. Aber nicht über das Easter Egg auf dem Dach, sondern vielmehr über seine eigene Nachlässigkeit: Mann. Ich wünschte, ich hätte die Stadt viel besser erkundet.

Übrigens: Wenn ihr euch jetzt noch dafür interessiert, wo sich die anderen Easter Eggs zu Blade Runner und mehr in Night City verstecken, solltet ihr einen Blick in unsere Übersicht werfen:

Jetzt lassen wir Fans von Cyberpunk 2077 wie auch von Blade Runner gleichermaßen zu Wort kommen: Wie gefallen euch solche Anspielungen in Videospielen? Habt ihr viele Easter Eggs in Night City selbst entdeckt oder stoßt ihr auch heute noch auf euch bislang unbekannte? Aus welchem Spiel stammt euer liebstes Easter Egg? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!