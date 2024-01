»Ich dachte, das wäre real!« - Fan-Kreation für Cyberpunk 2077 verblüfft mit Ultra-Realismus

Autos sahen schon in der Vanilla-Version von Cyberpunk 2077 cool aus. Mit Mods ist noch viel mehr möglich.

Es gibt unzählige Mods, die die Spielgrafik realistischer machen wollen. Aber selten gelingt es einer so gut wie im Fall dieses Fan-Projekts für Cyberpunk 2077: Damit sehen die Autos von Night City aus, als wären sie direkt aus der echten Welt ins Rollenspiel gebraust.

Wir dachten auf den ersten Blick erst an einen Fake, aber es handelt sich tatsächlich um ein echtes, installierbares Mod-Paket. Schaut euch das Video von NextGen Dreams gern mal selber an, am besten in bestmöglicher Qualität:

Was steckt hinter der ultrarealistischen Mod?

Genau genommen sind es mehrere Mods, die an Beleuchtung und Detailreichtum schrauben, eine Liste findet ihr unten im Artikel. Ihr braucht natürlich einen starken Rechner, der damit klarkommt! Voraussetzung sind zum Beispiel DLSS 3.5 und eine Nvidia RTX 4090. Uff.

Neben den beeindruckenden Technikverbesserungen der Mods wirkt das Video außerdem so echt, weil die Kamera leicht zittert – ganz so, als würde eine reale Person sie in der Hand halten und damit etwas filmen. Dieser »Handheld«-Effekt sorgt dafür, dass wir das Gezeigte als noch echter wahrnehmen.

Diese Mods wurden verwendet

In der Videobeschreibung findet sich eine Liste der Beleuchtungs- und Fahrzeug-Mods. Die meisten könnt ihr via Nexusmods herunterladen, wir haben euch die jeweiligen Seiten verlinkt.

Beleuchtung

Nova LUT von theCyanideX (Vollversion)

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project von HalkHogan

Custom Very Lightweight Reshade von NextGen Dreams

Fahrzeug-Mods

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die realistischen Fahrzeuge in Cyberpunk 2077? Glaubt ihr, dass Spiele in wenigen Jahren standardmäßig so aussehen werden? Ist euch stilisierte Grafik lieber als Hyperrealismus? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare zum Artikel, was ihr über das beeindruckende Mod-Projekt denkt.