Cyberpunk 2077: In Dogtown ist der Waffenkoffer eines legendären Leinwand-Killers versteckt

Mögt ihr Hunde? Dann habt ihr nichts von ihm zu befürchten.

John Wick zog einst aus, um seinen ermordeten Hund zu rächen. Na ja, zumindest, wenn man das durchaus komplexe Motiv des Kultcharakters auf das Minimum herunterbricht. Eigentlich steckt da ja schon noch mehr dahinter. Fakt ist: John Wick hat das Action-Kino revitalisiert und kann sich über Millionen Fans weltweit freuen.

Das liegt nicht nur an den brachialen und oftmals sensationell choreografierten Actionsequenzen, sondern auch am nachgewiesen atemberaubenden Keanu Reeves. Der Schauspieler ist beliebter als die Glücksbärchis und Elmo kombiniert und ist dank seiner Verkörperung von Johnny Silverhand auch in Cyberpunk 2077 allgegenwärtig.

Zeit für ein Easter Egg. Das dachte sich offenbar auch CD Projekt Red, denn im neuen Stadtbezirk Dogtown des Addons Phantom Liberty versteckt sich eine ziemlich offensichtliche Hommage.

Diesen Waffenkoffer klaut man auf eigene Gefahr

Worum geht's genau? Derzeit macht ein Screenshot die Runde in der Cyberpunk-2077-Community. Darauf zu sehen ist ein Waffenkoffer. Soweit erstmal nichts Ungewöhnliches, schließlich ist so ziemlich alles und jeder bis hin zu den Straßenlaternen in Night City bewaffnet.

Was diesen Waffenkoffer wirklich interessant macht, ist seine Beschriftung. Denn auf dem Deckel steht in goldenen Buchstaben der Names des Besitzers geschrieben:

Wo finde ich den John-Wick-Waffenkoffer? Bei der Waffenhändlerin Sophia Dupont im Stadion von Dogtown. Schaut euch einfach im hinteren Bereich um, wo er versteckt ist. Wenn ihr ihn gefunden habt, dürft ihr euch auch über einen kleinen Witz von Johnny Silverhand freuen.

Finde ich darin eine Waffe? Leider nein. Wer auf eine ebenfalls aus den John-Wick-Streifen bekannte Waffe gehofft hat, wird enttäuscht. Bei dem personalisierten Waffenkoffer handelt es sich nur um ein kleine Hommage ohne spielerischen Mehrwert.

Wollt ihr euch mit etwas Glück über echten spielerischen Mehrwehrt freuen? Dann schaut unbedingt bei unserem aktuellen Cyberpunk-Gewinnspiel vorbei und gewinnt eine limitierte Geforce RTX 4090!

So, und wenn wir jetzt schon fleißig dabei sind, über Easter Eggs zu quatschen, haben wir gleich noch ein paar amüsante Eier für euch parat:

Hattet ihr John Wicks Waffenkoffer bei euren Streifzügen durch Dogtown bereits selbst entdeckt? Oder habt ihr soeben zum ersten Mal von dessen Existenz gehört und zieht nun gleich los, um euch ein eigenes Bild davon zu machen? Was ist euer allerliebstes Easter Egg in Videospielen allgemein? Wir sind gespannt, verratet uns eure Favoriten gerne in den Kommentaren!