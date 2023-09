Cyberpunk: In Phantom Liberty versteckt sich ein sehr kultiges Easter Egg - kommt ihr selbst drauf?

In Phantom Liberty gibt es wieder jede Menge Geheimnisse zu entdecken.

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty geht es in den neuen Bezirk von Night City und auch in Dogtown versteckt sich das ein oder andere Easter Egg. Zwar sind viele noch damit beschäftigt, die neuen Inhalte kennenzulernen, doch die ersten Geheimnisse wurden bereits entdeckt.

Wir haben ein Rätsel für euch: Woran erinnern euch denn diese Zahlen?

Keine Sorge - das ist keine Matheaufgabe.

Hier kommt die Auflösung: Die GTA-Experten unter euch dürften es schnell erkannt haben: Das ist die Bestellung im Drive-in von Big Smoke aus GTA: San Andreas, mit der er alle anderen im Auto in den Wahnsinn treibt.

Bevor ihr euch die Szene noch mal auf YouTube anschaut, versucht euch zu erinnern, was in dem Cyberpunk-Easter-Egg fehlt. Die Bestellung ist nämlich nicht komplett. Egal ob ihr das wisst oder nicht, ihr dürft auf jeden Fall bei unserem Plus-Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück eine Grafikkarte gewinnen.

In San Andreas möchte Big Smoke noch einen Extra-Dip, eine Nummer 45 soll mit Käse sein und natürlich das große Soda - vermutlich, um den Fast-Food-Berg runterzuspülen.

13:27 Faszinierende Details & witzige Easter Eggs in Cyberpunk 2077

Gefunden hat das Easter Egg Reddit-Nutzer Vast_Smile und der dazugehörige Thread enthält noch eine spannende Zusatzinfo. Laut dem Spieler Heimdrake, ist Big Smokes großer Appetit schon im Hauptspiel zu hören. Während der Quest mit Kerry Eurodyne soll ein NPC dieselbe Bestellung in einem Restaurant aufgeben.

Aller guten Dinge sind drei

Schon im Hauptspiel fand sich eine Referenz zu GTA: San Andreas, die sogar auch entfernt mit Fast Food zusammenhängt. Ihr könnt einen Journal-Eintrag finden, der ein Gespräch zwischen einem gewissen JC und Little Smoke wiedergibt.

Gemeint sind natürlich die beiden Charakter aus San Andreas CJ und Big Smoke und das Gespräch ist ein Verweis auf die Mission »Wrong Side of the Tracks«, die in Cyberpunk wohl kein gutes Ende nahm.

Ihr könnt die Leichen der beiden im Spiel finden. Little Smoke hat sogar einen Hamburger neben sich liegen, womit sich der Kreis wohl schließt.

Im DLC geht die Suche nach den Easter Eggs munter weiter. Welche coolen Referenzen habt ihr schon in Phantom Libertys Dogtown gefunden? Welcher Verweis aus dem Hauptspiel von Cyberpunk 2077 ist euer Liebling? Schreibt uns eure Funde gerne in die Kommentare - seid nur vorsichtig mit Spoilern zum DLC, denn hier lesen bestimmt auch Fans mit, die noch nicht so weit sind wie ihr.