Ahsoka: Das Internet nimmt ein Easter Egg zur alten Star-Wars-Trilogie überraschend ernst

Ja, das Star-Wars-Universum wächst zusehends. Irgendwann ist es wahrscheinlich wirklich so groß wie eine ganze Galaxie. Gerade deshalb kommt es auch immer wieder zu Anspielungen und Rückbezügen in den inzwischen zahlreichen Serien, Comics oder Filmen. Gerade läuft auf Disney Plus die Serie Ahsoka und hier entdecken Fans am laufenden Band neue Easter Eggs.

Ein aktuelles Easter Egg aus Folge 6 wird dabei jedoch überraschend ernst genommen. Im Internet finden sich zahlreiche Theorien dazu, warum Serien-Schurke Baylan Skoll die Namen einstiger Helden auf seinem Armgelenk trägt. Schaut man sich diese Theorien aber genau an, fallen sie ziemlich schnell auseinander.

Um dieses Easter Egg geht es

In Folge 6 kommt es in einer Einstellung dazu, dass wir das Handgelenk von Skoll zum ersten Mal in einer Nahaufnahme sehen können. Hier ist zu erkennen, das er eine Art digitales Armband trägt, auf dem Schriftzüge in der Star-Wars-Sprache Aurebesh zu lesen sind. Natürlich haben sich die Fans die Mühe gemacht, diese Schrift zu entziffern und fanden folgendes heraus:

Auf dem Bildschirm stehen also die Name der Helden der ursprünglichen Trilogie. Luke, Leia, Han, Chewie, R2D2, C3PO und sogar Ben - womit sowohl Obi-Wan als auch Kylo Ren gemeint sein kann. Doch ein Easter Egg reicht Fans nicht als Erklärung.

So deuten manche Fans die Liste

Auch wenn viele natürlich nur eine Anspielung erkennen, interpretieren einige Fans enorm viel in diese Liste. Beispielsweise vermuten sie, dass es sich um eine Art Hitlist handelt. Also nicht der größten Sommer-Hits des Jahres, sondern eine Liste an Personen, die Baylan umlegen möchte. Als Grund wird hier seine implizierte Wut auf Anakin genannt, der den Jedi-Orden zerstörte. Laut Theorie will er sich an seinen Nachkommen rächen.

Manche glauben aber auch, dass Baylan Gemeinsamkeit mit einem Charakter namens Joruus C'Baoth hat. Dieser Klon eines Jedi plante im alten Kanon mit der Hilfe von Thrawn einen eigenen, dunklen Jedi -Orden aufzubauen und wollte dafür Luke und seine Schwester gewinnen.

Darum ist das kompletter Quatsch

Das klingt nett, ist aber höchstwahrscheinlich kompletter Unsinn. Wie viele Leute tragen immerhin ihre Hitlist auf dem Unterarm mit sich herum und vor allem, warum sollte Baylan Rache an R2D2 und C3PO üben? Weil sie mit Anakin ursprünglich verbündet waren? Noch absurder, hier steht der Spitzname von Chewbacca, den eigentlich nur seine engsten Freunde verwenden.

Die Jedi-Orden-Theorie erscheint genau so absurd, da es keinen Grund für ihn gibt, dann auch Chewie, Han oder die Droiden aufzuzählen. Es ist wahrscheinlich wirklich einfach ein nettes Easter Egg, da hier offensichtlich die Namen der Heldengruppe steht, die in Episode 4 in den Todesstern eindringt.

Was haltet ihr von den Theorien zu der Liste und ist euch ebenfalls aufgefallen, welche Helden hier verewigt wurden? Schaut ihr aktuell überhaupt Ahsoka oder interessiert euch die Serie weniger? Was glaubt ihr, wie die Geschichte ausgeht und welche Pläne Baylan wirklich verfolgt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!