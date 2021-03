Cyberpunk 2077: Keanu Reeves kauft sich selbst als Actionfigur

Hand aufs Herz und ehrlich sein: Wer dachte nicht schon einmal darüber nach, sich selbst als Actionfigur zu kaufen? Dank 3D-Druckern ist dieser Wunsch mittlerweile gar nicht mehr so weit weg. Oder aber man schafft es als erfolgreicher Schauspieler in ein weltbekanntes Videospiel, dessen Merchandise eigene Figuren umfasst.

So geschehen im Falle von Keanu Reeves und Cyberpunk 2077. Der Hollywood-Star verkörpert bekanntlich den Charakter Johnny Silverhand im Spiel und hat damit Fabiano auf ganzer Linie überzeugt:

Was das Ganze jetzt mit einer Actionfigur zu tun hat? Nun, ebenjener Keanu Reeves wurde vor kurzem in einem Comicladen gesichtet, wie er sich quasi selbst kaufte.

Wenn Keanu Reeves Johnny Silverhand kauft

Die Situation basiert dabei nicht nur auf einer reinen Erzählung, sondern ist mit einem Fotobeweis versehen - die Sicherheitskamera des Golden Apple Comics Laden hielt den ungewöhnlichen Moment für die Ewigkeit fest. CD Projekt Reds PR-Manager Radek Gabowski teilt den Schnappschuss via Twitter:

Zu sehen ist Keanu Reeves (vorbildlich mit Maske!) an einer Kasse, während ein Verkäufer seine Waren scannt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um irgendwelches Merchandise, sondern um Cyberpunk-Figuren - mindestens einmal ist Johnny Silverhand dabei.

Anders ausgedrückt: Der echte Keanu Reeves kauft sich einmal selbst als Mini-Actionfigur. Ob für den Eigengebrauch oder als Geschenk für Freunde oder Verwandte ist leider nicht überliefert. In unserer Vorstellung steht die Silverhand-Figur aber nun direkt neben Actionfiguren von John Wick und Neo aus Matrix im Haus von Keanu Reeves.

Keanu als Gesicht von Silverhand

Seit der E3 2019 ist Keanu Reeves offiziell bei Cyberpunk 2077 an Bord und in so gut wie jedem Trailer prominent vertreten. Dabei hätte die Geschichte rund um Johnny Silverhand auch ganz anders verlaufen können. Wie die Rockerlegende von Night City ohne den Schauspieler ausgesehen hätte, haben wir für euch an anderer Stelle festgehalten:

Falls ihr noch gar nicht, wer überhaupt dieser Johnny Silverhand ist und was er mit Cyberpunk 2077 zu tun hat, dann klären wir euch in seinem separaten Artikel darüber auf.