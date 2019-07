Ihr könnt Kinder und wichtige Story-NPCs in Cyberpunk 2077 nicht töten

Cyberpunk 2077 soll uns als Open-World-Rollenspiel unterschiedliche Enden bieten und vor schwere Entscheidungen stellen. Quests können ganz unterschiedlich verlaufen. Man kann aggressiv spielen oder komplett friedfertig durch Night City gehen.

Eine Einschränkung gibt es aber offenbar: Kinder und wichtige Story-NPCs sind immer sicher vor uns. Wer den guten Keanu Reeves nicht mag, wird ihn also nicht so einfach aus dem Spiel nehmen können.

Die Info geht aus einer privaten Nachricht an den offiziellen Cyberpunk-Twitter-Account hervor, die ein Spieler über Reddit als Screenshot geteilt hat. Er fragt, ob es möglich ist, gewöhnliche Leute in Cyberpunk 2077 umzubringen.

Wie das offizielle Cyberpunk-Kartenspiel seine Lizenz verlor und ob es in 2077 zurückkehrt

Aggressiv Vorgehen geht, aber nicht gegen jeden

Die Antwort des Accounts bestätigt, dass man gegenüber den meisten Menschen im Spiel aggressiv vorgehen kann, betont aber, dass man Kinder und Story-Charaktere gar nicht erst angreifen kann.

Die Entscheidung klingt nachvollziehbar: Ohne die passenden Nebenfiguren würde die Geschichte wohl schnell zum Erliegen kommen und mögliche Gewalt gegen Kinder im Spiel kann sich bei der Alterseinstufung negativ auswirken.

Auf Reddit witzeln die Spieler aber bereits, dass sie sich sofort eine entsprechende Mod installieren werden. Zumindest zum Launch wird Cyberpunk 2077 allerdings keine offizielle Mod-Unterstützung mitbringen.

Dafür gab es erst kürzlich die Info, dass es in Cyberpunk 2077 ähnliche Fahrzeug-Features wie in GTA 5 geben wird. Statt auf NPCs loszugehen, kann man also einfach ihre Autos klauen, wenn man sauer ist und sie in die eigene Garage stellen. Ha!