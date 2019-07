Cyberpunk 2077 schaut sich für seine Fahrzeuge Features von GTA ab

Cyberpunk 2077 weißt ein paar Parallelen mit Grand Theft Auto auf: Nicht nur seid ihr in einer offenen Welt unterwegs, sondern ihr könnt diese auch mit allerlei Fahrzeugen bereisen. Wenn ihr ein besonders beeindruckendes Gefährt gefunden habt, müsst ihr auf das in Zukunft nicht mehr verzichten. Denn ganz im Stile von GTA bekommt ihr in dem SciFi-Spiel eine eigene Garage. Und mit einem Radio werden eure Boliden ebenfalls ausgestattet sein.

Die Information teilte der Lead Quest Designer des Spiels in einem Video mit, dass der offizielle Kanal von Cyberpunk über Twitter teilte. In einem ähnlichen Mitschnitt veröffentlichte man erst kürzlich Informationen zum Fortschrittssystem des Spiels.

Lead Quest Designer for #Cyberpunk2077, @PaweSasko, would like to talk to you about cars and motorcycles. And if there’s cars, there has to be radio, right? ? pic.twitter.com/5K2pyvRbc9