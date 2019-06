CD Projekt Red hat es sich nochmal anders überlegt: Cyberpunk 2077 wird sich durchspielen lassen, ohne einen einzigen Gegner töten zu müssen. Auch Pazifisten kommen bis zur Endsequenz, indem sie lediglich auf nicht-tödliche Waffen und Takedowns setzen, die menschliche Feinde mit Elektroschocks tracktieren oder bewusstlos würgen. Das kündigten die polnischen Entwickler des Open-World-Rollenspiels auf der E3 2019 während der geheimen Gameplay-Präsentation von Cyberpunk 2077 an.

Vor einem Jahr hieß es noch, Cyberpunk 2077 ließe sich nicht ohne töten beenden. Dem widersprach Level-Designer Miles Tost von CD Projekt jetzt, als wir zusammen mit anderen Journalisten in der Gameplay-Präsentation von Cyberpunk 2077 saßen. Außerdem wurde betont, dass die Entwickler keinen Spieler für die Wahl seines Spielstils bestrafen wollen. Was bedeutet das?

Cyberpunk 2077 in der Riesen-Preview - Diese Demo könnt ihr nirgendwo sehen!

Tödliche und nicht-tödliche Gewalt sind gleichberechtigt

Anders als beispielsweise Dishonored, das gewaltloses Vorgehen mit einem positiveren Ende belohnte, wird Cyberpunk 2077 seine Handlung nicht an unsere Vorgehensweise koppeln. Man wolle echte Entscheidungsfreiheit bieten, sagt CD Projekt, da wäre es doch unsinnig, die Spieler für ein bestimmtes Verhalten zu belohnen oder zu bestrafen. Mehrere Enden wird es trotzdem geben, die basieren aber ausschließlich auf unseren Story-Entscheidungen: Mit wem arbeiten wir zusammen? Wem vertrauen wir, wem nicht? Und so weiter.

