Achtung: Die folgenden Infos sollte man nur unter Vorbehalt lesen und für sich interpretieren. Wir haben es hier mit Gerüchten zu tun, die von einer vertraulichen Quelle unserer polnischen Webedia-Kollegen von GRYOnline stammen. Auf Nachfrage der Kollegen wollte sich CD Projekt zu diesen angeblichen Informationen nicht weiter äußern, da man Gerüchte generell nicht kommentiere.

Das Gesagte könnte sich also als falsch herausstellen. Wir haben derweil eine eigene Bitte um Stellungnahme an CD Projekt geschickt und warten auf Rückmeldung.

So, und jetzt zu den Gerüchten: Laut einem Insider mit engem Draht zu CD Projekt sollen Spieler in Cyberpunk 2077 das Geschehen aus der Ego-Perspektive erleben. Anders als bei The Witcher 3 blicken wir unserem Avatar also nicht über die Schulter, sondern sind wie bei Deus Ex: Mankind Divided unterwegs. Passt auch, ist ja schließlich beides Cyberpunk.

Dadurch wird aus dem Spiel allerdings kein reiner Ego-Shooter - laut Quelle sollen trotzdem Rollenspiel-Elemente im Vordergrund stehen, allerdings kombiniert mit diversen Action-Elementen. GRYOnline spekuliert deshalb, dass wir es hier mit einem ähnlichen Spiel wie Prey, Deus Ex oder System Shock zu tun bekommen: Also einem Mix aus Ego-Shooter, Rollenspiel, Stealth Game und Adventure.

Weitere Gerüchte zu Cyberpunk 2077

Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere interessante Infos des angeblichen Insiders: Offenbar arbeiten beide CD-Projekt-Studios, also Warschau und Krakau, am Spiel. Die Krakauer werkeln an Kampagnen-Bestandteilen, die auf dem Mond spielen. Und die zweite Info: Das Spiel soll auf schnelle Fortbewegung setzen und bietet beispielsweise »Wallruns« wie in Titanfall.

Diese anonyme Quelle hatte bereits vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass wir zur E3 2018 endlich neue handfeste Infos zu Cyberpunk 2077 erwarten können. Dieses Gerücht wird gestützt durch die Äußerungen eines Sony-Mitarbeiters. Warten wir's ab.