Cyberpunk 2077 mit Matrix-Feeling: Simple Mod mit großer Wirkung

Fans von Matrix, die zufällig auch noch PC-Spieler sind, müssen dieser Tage stark sein. Erst waren sie beim ersten quasi spielbaren Matrix-Erlebnis in Unreal Engine 5 außen vor, das sich immerhin inzwischen auch ohne Fachkenntnisse am PC spielen lässt.

Und auch der heiß ersehnte vierte Matrix-Film ließ viele gute Chancen auf der simulierten Straße liegen, wie euch Vali in seiner Filmkritik darlegt:

Als kleines Trostpflaster könnt ihr euch zumindest selbst eine kleine Matrix-Erfahrung gönnen, und zwar in Cyberpunk 2077! Wie gut die Mod Matrix Color Grading Reshade zu CD Projekts Rollenspiel-Epos passt, hat uns völlig überrascht. Schaut es euch am besten selbst an!

So wirkt Cyberpunk 2077 mit Matrix-Mod

Die Modifikation ändert nur eine Kleinigkeit: Den Farbton des Bildes. Das Ergebnis ist jedoch beeindruckend, denn durch den kalten Grünstich stellt sich in Night City ein unverkennbares Matrix-Ambiente ein.

Schon merkwürdig, wie viel des kalten Matrix-Looks von der Wahl des Farbfilters abhängt. Die Mod liefert Filter in vier unterschiedlichen Stärkegraden, die den Farbton von Cyberpunk 2077 jeweils leichter oder stärker ins grün-graue verschieben.

Und der Matrix-Stil passt tatsächlich sehr gut zum dystopischen Cyberpunk-Universum! Hier seht ihr die Unterschiede deutlich:

So installiert ihr die Mod

Habt ihr jetzt Lust bekommen, selber euer Cyberpunk 2077 wie die Matrix zu erleben? Die Mod ist auf Nexusmods verfügbar und lässt sich relativ einfach installieren.

Wir empfehlen, den Mod-Manager Vortex von Nexusmods zu nutzen. Dann wählt ihr einfach Cyberpunk 2077 im Manager als zu bearbeitendes Spiel und könnt mit wenigen Klicks auf der Nexusmods-Website die Mod automatisch installieren lassen.

Alternativ installiert ihr die Matrix-Mod von Hand. Wie? Das erklären wir euch Schritt für Schritt:

Installiert zunächst das Tool ReShade im Verzeichnis\Cyberpunk 2077\bin\x64 auf eurer Festplatte. Es handelt sich um einen Injector, der fälschlicherweise euer Antivirus-Programm alarmieren könnte.

Ladet das Dateipaket Matrix Color Grading Reshade auf Nexusmods herunter und kopiert die Dateien ebenfalls in \Cyberpunk 2077\bin\x64.

Startet nun Cyberpunk 2077. Über die Taste Pos1 auf eurer Tastatur gelangt ihr zur Konfiguration der Mod.

Hier könnt ihr den Ein/Aus-Schalter für das Matrix-Reshade einer beliebigen Taste zuweisen.

Wie Matrix künftig als richtiges Spiel mit Open World aussehen könnte, beantwortet die Unreal Engine 5 auf äußerst beeindruckende Weise. Im Video oben seht ihr, wovon wir sprechen.