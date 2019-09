Ein Fan von Cyberpunk 2077 hat eine Karte auf Basis von Bildern und Trailern erstellt, die einen Eindruck davon vermittelt, wie in etwa die Spielwelt Night City im kommenden Rollenspiel von CD Projekt Red aussehen könnte. Und wie groß sie im Vergleich zur Karte von Velen in The Witcher 3 und Los Santos in GTA 5 ausfällt.

Wir geben zu Bedenken, dass nichts davon offiziell ist und die Angaben auf unbestätigten Schätzungen des Nutzers beruhen.

Bei seinen Zeichnungen hat sich der Reddit-Nutzer mit Namen LordParsifal auch an der U-Bahn-Karte orientiert, die am Anfang des ersten E3-Trailers von Cyberpunk 2077 zu sehen ist.

Zudem hat sich LordParsifal durch alle Gameplay-Videos und Trailer von Cyberpunk 2077 gegraben und Gebäude und markante Punkte analysiert, verglichen und kartografiert. Das hat sich eigenen Angaben zufolge als »sehr zeitintensive Aufgabe« herausgestellt.

"Ich analysierte im Grunde genommen Trailer, Screenshots und 15-50-minütige Gameplay-Videos, betrachtete die markanten Gebäude im Vorder- und Hintergrund, zog Verbindungen, prüfte Gemeinsamkeiten, stellte Perspektiven her und fügte alles zu einem Ort zusammen. Es war enorm anstrengend und ich muss insgesamt gut 7-10 Stunden damit verbracht haben, diese Karte zu erstellen und jeden Ort zu triangulieren."

Heraus kommt eine Karte, die etwas größer als die Los-Santos-Spielwelt von GTA 5 ausfällt, aber immer noch kleiner als die Velen-Karte von The Witcher 3. Ihr könnt euch die Karte samt Vergleich und ausführlicher Entstehungshistorie auf Imgur anschauen.

In diesem Reddit-Post erklärt der Nutzer weiter, wie die selbst erstellte Map zu Cyberpunk 2077 entstanden ist:

Sicherlich gehört Cyberpunk 2077 zu den erwartungsvollsten Spielen des nächsten Jahres, nicht erst, seit mit Keanu Reeves in der Rolle des Johnny Silverhand ein Fanliebling als Nebencharakter im Spiel bestätigt ist. Zuletzt wurde bekannt, dass Cyberpunk 2077 offiziell ein Multiplayer-Feature bekommt.

Hier findet ihr alles, was wir seit der E3 2019 Neues zu Cyberpunk 2077 erfahren haben. Ein wenig Zeit wird bis zum Release aber noch ins Land gehen, Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020.

