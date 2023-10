Cyberpunk 2077: So findet ihr den Code bei »No Easy Way Out«

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Einbruch zu absolvieren, ohne Zeugen zu hinterlassen.

Die Missionen von Cyberpunk 2077 glänzen durch die vielen unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten. Das ist bei der Nebenmission »No Easy Way Out« aus Phantom Liberty nicht anders.

Unter anderem könnt ihr zum Ripperdoc in Terra Incognita durchdringen, ohne bemerkt zu werden. Das ist bei den ganzen Scavs allerdings gar nicht so einfach, da ihr dafür einen Code braucht, um die Alarmanlage der Sicherheitstür auszuschalten. Aber wo zum Daemon findet man den? Diese Frage beantworten wir euch in diesem kurzen Guide.

Wenn ihr unbemerkt durch das Tor kommen wollt, dürft ihr keinen Alarm auslösen und braucht dafür einen Code.

Ein erster Hinweis

Falls ihr nur einen Hinweis und keine Lösung haben möchtet: Bevor ihr auch nur in die Nähe des Codes gelangt, müsst ihr zunächst die Klinik in Terra Cognita infiltrieren. Das geht über ein Baugerüst und ein Loch im Boden des zweiten Stockwerks.

Seid ihr drin, werdet ihr auf patrouillierende Gegner treffen. Schaltet sie aus und durchsucht sie. Nicht aus Freude am fiktiven Raubmord, sondern weil einer von ihnen einen Hinweis auf den Fundort des Codes bei sich trägt.

Einen Hinweis auf den Fundort des Codes enthält dieser Mailverlauf, den ihr einem der patrouillierenden Gegner abnehmen könnt.

Hier findet ihr den Code

Wenn ihr bereits im Gebäude vor der Sicherheitstür steht, seht ihr darüber eine Kamera. Diese müsst ihr hacken, um an den Code zu gelangen.

Wenn ihr euch unbemerkt über das Dach Zutritt in das Versteckt verschafft habt, könnt ihr diese Kamera über dem Sicherheitstor hacken.

Seid ihr in der Kamera drin? Dann habt ihr jetzt die Wahl zwischen zwei Kamerawinkeln. Bei dem einen habt ihr perfekte Sicht auf das gesicherte Tor. Daneben seht ihr einen Schaltkasten und ein kleines leuchtendes Schild, auf dem sich der handgeschriebene Code befindet.

Kamerawinkel 2 Kamerawinkel 1

Daraufhin könnt ihr den Code eingeben und einfach durch das Tor spazieren. Auf der anderen Seite warten allerdings sehr viele Scavengers auf euch. Viel Glück, Chooms!

Falls ihr euch die ganzen Schritte ersparen wollt oder keinen Netrunner spielt, erfahrt ihr im folgenden Bild den Code:

Zum Anschauen anklicken Spoilerschutz Hier die Lösung für alle, die nicht selbst schauen wollen: 4300.

Da ihr jetzt einen Haufen Zeit gespart habt, findet ihr hier genügend interessante Möglichkeiten, wie ihr sie sinnvoll verwenden könnt:

Was haltet ihr von Update 2.0 und der Phantom-Liberty-Erweiterung? Habt ihr extra einen neuen Spielstand gestartet, oder benutzt ihren weiterhin euren alten? Welche der neuen Missionen fandet ihr bis jetzt am besten? Über welche Guides zu Cyberpunk 2077 würdet ihr euch noch freuen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!