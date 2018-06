Nach mehr als fünf Jahren gibt es endlich neue Bilder von Cyberpunk 2077! Das neue Rollenspiel von CD Projekt Red, dem Entwicklerstudio hinter den Witcher-Spielen, wurde auf der Xbox-E3-Pressekonferenz in einem neuen Trailer gezeigt.

Zu sehen ist unter anderem »V«, der Held von Cyberpunk, in seinem schicken Auto (das ein wenig an den Delorean aus Zurück in die Zukunft erinnert) und die futuristische »Night City«, die Spielwelt des neuen RPGs. Laut dem Protagonisten ist die Stadt im Jahr 2077 zum schlimmsten Ort der gesamten Vereinigten Staaten gewählt worden. Trotzdem erklärt der Held sie zur »Stadt der Träume« und nennt sich selbst im gleichen Atemzug einen »großer Träumer«.

Genaue Infos zu Release oder Gameplay sind dem Trailer zwar noch nicht zu entnehmen, dafür zeigt er aber haufenweise technisch-augmentierte Menschen, Roboter-Boxer und Hologramme ohne Ende. Zudem scheint so gut wie jeder Bewohner der Stadt mit einer Waffe durch die Gegend zu laufen, denn es sind auch viele Schießereien zu sehen.

Und zu guter letzt liefert sich der Hauptcharakter zum Schluss des Trailers noch eine Verfolgungsjagd mit großen, schwarzen Vans. Autofahrten dürften also womöglich ein fester Bestandteil des Spiels werden.

Zudem sind auf der Homepage von Cyberpunk 2077 neue Screenshots aufgetaucht, die noch einmal einzelne Szenen aus dem Trailer in Szene setzen:

