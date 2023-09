Cyberpunk 2077: Der offizielle Build Planner lässt euch schon jetzt die perfekten Skills raussuchen

Bei dem neuen Build Planner muss auch Idris Elba ganz genau hingucken.

Jetzt ist’s offiziell: Update 2.0 erscheint am 21. September für Cyberpunk 2077, also noch fünf Tage vor dem Addon Phantom Liberty! Ihr könnt euch aber jetzt schon darüber Gedanken machen, welche Art von Kämpfer eure Spielfigur sein soll. Ein gefährlicher Netrunner mit Monodraht, Haudrauf-Nahkämpfer in Slow-Motion, ein meuchelnder Schatten oder doch ein explosionsliebender Cyberpsycho?

Mit dem offiziellen Build Planner ist es nun möglich, noch vor Release herumzutüfteln.

Was bietet der Build Planner?

Ihr müsst dazu nichts herunterladen, der Charakterplaner lässt sich problemlos im Browser öffnen. Euch stehen dann sechs Skilltrees zur Verfügung. Konstitution, Reflexe, Technische Fähigkeit, Intelligenz und Coolness werden Cyberpunk-Spieler bereits kennen.

Nun ist mit Relic aber auch ein komplett neuer Skilltree mit von der Partie. Der ist nur für Käufer von Phantom Liberty im Spiel verfügbar, wenn ihr euch auf das Hauptspiel beschränken wollt, ignoriert diesen einfach.

Wenn ihr auf einen der sechs Oberkategorien klickt, öffnen sich die überarbeiteten Fähigkeitenbäume. Einige der Skills werdet ihr noch kennen, andere nicht - verteilt sind sie jetzt aber anders und vor allem deutlich übersichtlicher.

Unsere Vision für dieses neue System war es, den Spielern weniger, dafür aber wesentlich wirkungsvollere Perks zur Verfügung zu stellen. Anstatt mehrere niedrige prozentuale Steigerungen eures Schadens zu erhalten, werdet ihr nun viele Möglichkeiten haben, völlig unterschiedliche Fähigkeiten freizuschalten, die eure Spielweise verändern. CD Projekt Red

Im Build Planner stehen euch 66 Attributspunkte (für die Oberkategorien) und 80 Vorteilspunkte (für die einzelnen Skills) zur Verfügung - das volle Potenzial also, das ihr mit Level 60 erreichen könnt. Ohne Phantom Liberty ist Level 50 die Obergrenze. Wenn ihr eure Skillpunkte fertig verteilt habt, könnt ihr das Ergebnis auch ganz einfach mit euren Freunden teilen.

Build-Vorschläge von den Entwicklern

Wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, hat euch CD Projekt Red auch schon drei Beispiele vorgestellt, wie unterschiedlich euer Charakter gespielt werden kann. Die Fähigkeiten wurden in einem kurzen Video gezeigt, ein Link zum Build Planner zeigt euch direkt, was für Skills zu dem Ergebnis geführt haben.

Bullet-Time Ninja

1:38 Cyberpunk 2077: Mit diesem Build werdet ihr zum superschnellen Ninja

Hier wird schnell und blutig zugeschlagen. Mit Dash und Air-Dash seid ihr flink unterwegs, mit dem Katana spaltet ihr eure Gegner. Mit Update 2.0 werdet ihr jetzt nicht mehr so schnell von Kugeln durchlöchert, mit dem richtigen Timing könnt ihr diese nämlich jetzt mit dem Schwert zurückschleudern.

Hier geht’s zum Build-Planner für den Bullet-Time Ninja.

Hack-&-Slash Netrunner

1:32 Cyberpunk 2077: Im Trailer werden die Skills eines explosiven Netrunners gezeigt

Der Netrunner hackt seine Gegner ab sofort noch effektiver, bis zu vier Hacks können nun auf einem Ziel gestackt werden. Sogar selbstfahrende Autos können als Bomben verwendet werden. Beim Netrunner explodiert eindeutig am meisten. Mit dem Monodraht seid ihr aber auch bei direkter Konfrontation alles andere als schutzlos.

Hier geht’s zum Build-Planner für den Hack-&-Slash Netrunner.

Savage Slugger Solo

1:27 Mit dem Haudrauf-Build in Cyberpunk 2077 schleudert ihr Gegner weg wie Bowling Pins

Mit einem dicken Kriegshammer haut ihr ordentlich zu, die Shotgun kann aber auch vernichtenden Schaden anrichten. Mit Update 2.0 könnt ihr nun Gegner packen und herumwerfen, ein Faustschlag mit den Gorilla-Armen schleudert sie einige Meter weg.

Hier geht’s zum Build-Planner für den Savage Slugger Solo.

Na, wisst ihr schon, wie ihr eure Figur skillen wollt? Lasst ihr euch von den Build-Vorschlägen von CD Projekt Red inspirieren oder erstellt ihr euren ganz individuellen Charakter? Und werdet ihr euch im Build Planner bereits jetzt austoben oder wartet ihr bis zum Release von Update 2.0 oder vielleicht auch erst bis Phantom Liberty? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!