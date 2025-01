Cyberpunk 2077: Brandneuer Patch 2.21 ist da, führt DLSS 4 ein und behebt nochmal einige Fehler

DLSS 4 hält Einzug in Night City!

Cyberpunk 2077 bekommt mal wieder eine kleine Frischzellenkur: Patch 2.21 liefert mit DLSS 4 ein spannendes Technik-Feature nach. Außerdem geht das Update Probleme an, die mit den Inhalten von Patch 2.2 aufgetreten sind, etwa Fehler im Fotomodus oder beim Customizing von Fahrzeugen.

Hier findet ihr erstmal die wichtigsten Änderungen übersichtlich aufgelistet. Auf Seite 2 des Artikels haben wir euch sämtliche Patch Notes gepackt.

Das bringt Patch 2.21 mit

DLSS 4: Auf PC wird ab sofort Nvidias Rendering-Technologie DLSS 4 unterstützt. Damit soll KI-gestützt die Bildqualität und Framerate weiter verbessert werden. Das wird ab Release der neuen RTX 5000 Grafikkarten-Generation am 30. Januar 2025 funktionieren.

Fotomodus: Hier wurden viele kleine Änderungen vorgenommen, damit ihr noch bessere und kreativere Schnappschüsse in Night City knipsen könnt. Vor allem, wenn ihr Adam Smasher ablichten möchtet, dürft ihr euch über Verbesserungen freuen – etwa über seinen Gesichtsausdruck.

Autofärberei: Der Patch behebt Fehler, die beim Anwenden von CrystalCode-Fahrzeug-Skins auftreten konnten.

Daneben werden dutzende weitere Fehler beim UI, der Grafik und Quests behoben. Kein doppelter Johnny Silverhand mehr im Auto. Kann man gut oder schade finden!

Falls ihr eure nächste Foto-Tour in der Stadt der sterbenden Träume bisher aufgeschoben habt, wird es also höchste Zeit! Auf der nächsten Seite dieses Artikels findet ihr die ausführlichen, kompletten Patch Note zum Update 2.21. Wie üblich sind sie thematisch gegliedert, ihr könnt also ganz gezielt suchen, ob ein bestimmter Bug behoben wurde.