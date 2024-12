Cyberpunk 2077: Der neue Fotomodus lässt Fans kreativ werden und jetzt zeigen Spieler ihre besten Memes

Ob Johnny Silverhand glücklich wäre, wenn er sieht, was Spieler aktuell mit dem Fotomodus von Cyberpunk anstellen? Ein Fan von Anarchie war der gute Johnny aber schon immer.

Eigentlich hatte Cyberpunk-Entwickler CD Projekt Red im Mai verlauten lassen, dass die Entwicklung des Sci-Fi-Rollenspiels mittlerweile abgeschlossen sei. Und nach dreieinhalb Jahren, einem genialen DLC und mehreren tiefgreifenden Updates war Cyberpunk 2077 da auch eigentlich schon grandios.

Dann veröffentlichten die Entwickler vor einigen Tagen mit Patch 2.2. überraschend ein weiteres Update für ihr Zukunfts-Rollenspiel. Mit dabei sind unter anderem viele neue Anpassungsoptionen für Spielfigur V, eine Sidequest rund um das Pokerspiel Balatro und ein komplett überarbeiteter Fotomodus.

Mehr zum Update Cyberpunk 2077 ist eigentlich längst »fertig«, jetzt überrascht das Spiel mit neuem Update - alle Patch Notes im Überblick von Tristan Gudenrath

Der Fotomodus wird von den Cyberpunk-Fans mit Begeisterung aufgenommen, denn er ermöglicht jetzt eine freie Platzierung der Kamera unabhängig von der Entfernung zu V. Außerdem könnt ihr die auf diese Weise erstellten Kunstwerke jetzt in speziellen Bilderrahmen im Spiel ausstellen.

1:37 Cyberpunk 2077 demonstriert vier Jahre nach Release erneut, was diese Open World so besonders macht

Autoplay

Jede Menge kreative Energie

Und die ersten Kunstwerke, die seit dem Launch des Updates in den sozialen Netzwerken geteilt werden, zeigen: Die Kreativität der Fans kennt keine Grenzen. Im Cyberpunk-Subreddit entbrannte geradezu ein Wettbewerb, wer mithilfe des Fotomodus' am besten bekannte Memes nachstellen kann. Einige ausgewählte Resultate haben wir euch nachfolgend eingebunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ihr seht schon: Der neue Fotomodus birgt Potenzial für stundenlanges Experimentieren und haufenweise Schabernack. Und wenn ihr dann endlich ein Motiv eingefangen habt, mit dem ihr zufrieden seid, könnt ihr es dank der neuen Kiroshi SmartFrames auch gleich in Vs Apartment aufhängen. Die Rahmen zeigen .png-Bilder aus dem Screenshot-Ordner auf eurem PC bzw. aus eurer Konsolengalerie an.

Übrigens: Fans des Cyberpunk-Anime Edgerunners haben aktuell Grund zur Freude. Denn wie der japanische Twitter-Account von CD Projekt Red kürzlich verkündete, soll demnächst ein Manga erscheinen, der die Vorgeschichte zu Edgerunners erzählt. Aber auch an der TV-Front ist in Zukunft noch einiges zu erwarten, denn Netflix bestätige kürzlich ebenfalls ein weiteres Cyberpunk-Projekt.