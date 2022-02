Cyberpunk 2077 Patch 1.5: Zwei neue Features versprechen einen Performance-Boost

Mit dem neuen Patch 1.5 krempelt CD Projekt Red Cyberpunk 2077 gehörig um. Das gilt vor allem auf spielerischer Seite, aber es gibt auch technische Änderungen, die durchaus interessant sind.

Neben einem Benchmark-Modus sind das vor allem zwei Funktionen, die für einen FPS-Boost sorgen können, allerdings jeweils mit gewissen Auswirkungen auf die Optik. Genauer gesagt geht es um diese beiden Features:

Fidelity FX Super Resolution (FSR, ersetzt Contrast Adaptive Sharpening bzw. CAS)

Variable Rate Shading (VRS)

Was bewirken die neuen Funktionen?

Im Kern geht es jeweils darum, den Rechenaufwand für die Grafikkarte zugunsten der FPS zu reduzieren. Bei FSR geschieht das über das Senken der internen Render-Auflösung.

Wenn also beispielsweise 4K beziehungsweise 3840x2160 Pixel im Spiel eingestellt sind, wird es je nach FSR-Stufe tatsächlich in der deutlich geringeren WQHD-Auflösung beziehungsweise 2560x1440 berechnet und anschließend zur Zielfauflösung hochskaliert.

Mehr dazu erfahrt ihr auch in unserem Praxis-Test zu FSR, inklusive Vergleich mit Nvidias ähnlicher Funktion DLSS (Deep Learning Supersampling), die mit dem Bonus KI-Unterstützung aufwarten kann (und die auch in Cyberpunk verfügbar ist).

VRS senkt den Rechenaufwand dagegen dynamisch anhand der jeweiligen Szene nur in bestimmten Bereichen des Bildes. Vor allem die Teile mit größeren, optisch ähnlichen Flächen können der Grafikkarte so weniger Arbeit machen, was die Bilder pro Sekunde wiederum erhöht:

Was bedeutet das für die Optik und Performance?

Sicher lässt sich das erst mit eigenen Screenshots und Messungen sagen, an denen wir sobald wie möglich arbeiten. Auf Basis anderer Spiele ist aber recht gut absehbar, wohin die Reise geht.

FSR wird demnach das deutlich wichtigere Feature sein, zumal es im Gegensatz zu DLSS mit vergleichbarer Grundidee, aber zusätzlicher KI-Unterstützung einen großen Vorteil hat: Es funktioniert mit allen Grafikkarten und nicht nur mit RTX-Modellen von Nvidia.

Wie hoch der Performance-Schub ausfällt, hängt von der Qualitätsstufe von FSR und damit von der verwendeten Render-Auflösung ab. Beachtliche FPS-Gewinne im mittleren zweistelligen Bereich sind zu erwarten, gleichzeitig leidet aber auch die Optik. Vor allem auf den niedrigeren FSR-Stufen wird das Bild oft (zu) unscharf.

Insbesondere für Spieler mit Radeon-RX-6000-Grafikkarte, die mit Raytracing spielen wollen, dürfte FSR sehr wichtig werden. Bislang hat ein Bug verhindert, dass das Hochskalieren der Auflösung bei aktivem Raytracing auf Radeon-Grafikkarten auswählbar war, mit Patch 1.5 und der Einführung von FSR ändert sich das nun.

VRS dürfte dagegen nur geringe FPS-Gewinne mit sich bringen. Wir rechnen mit einem Performance-Schub im niedrigen einstelligen Bereich. Die optischen Auswirkungen variieren dagegen je nach Spiel und Szene recht stark, weshalb wir hier keine genauere Prognose abgeben.

Ebenfalls ein wichtiger Faktor: VSR ist nur mit aktuellen Grafikkarten verfügbar. Bei Nvidia sind das genauer gesagt Karten mit Turing- und Ampere-Chip (GTX 1600, RTX 2000/3000), bei AMD die RDNA-2-Generation (RX 6000).

Raucht euch schon der Kopf vor lauter Technik-Begrifflichkeiten? Dann schaltet jetzt mal einen Gang runter und verwöhnt eure Augen, denn wir haben stolze 30 Minuten Gameplay aus der NextGen-Fassung von Cyberpunl 1.5 für euch:

Kein Support mehr für GTX 700 und Windows 7

Neben neuen Funktionen gibt es aus technischer Sicht auch Streichungen: So fallen sowohl der offizielle Support für Nvidias GTX-700-Reihe als auch der für Windows 7 ab Patch 1.5 weg.

Als Hintergrund gibt CD Projekt Red den gestrichenen Treiber-Support durch Nvidia und technische Limitierungen von DirectX 12 unter Windows 7 an. Das Spiel kann zwar grundsätzlich sowohl mit GTX-700-Karten also auch mit Windows 7 weiter funktionieren, garantiert ist das in Zukunft aber nicht mehr.

Welchen Unterschied die neuen Performance-Funktionen in der Praxis machen und ob sich die Leistung durch den Patch 1.5 generell verändert, sehen wir uns sobald wie möglich an. Lasst uns bis dahin gerne in den Kommentaren wissen, was ihr über die Ergänzung dieser neuen Funktionen denkt.