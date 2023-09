Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Fundorte aller Relic-Punkte in Dogtown

Unsere interaktive Karte zeigt übersichtlich, wo sich die Relic-Punkte in Dogtown verstecken.

Mit Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bekommt ihr einen Passierschein in die gesetzlose Zone Dogtown. Dort warten nicht nur viele spannende Story-Missionen auf euch, sondern auch ein neuer Skillbaum: Mit dem Addon könnt ihr nun weitere Fähigkeiten für euren Relic freischalten.

Doch dafür braucht ihr spezielle Punkte! Manche davon bekommt ihr ganz einfach während der Hauptquest, andere müsst ihr in Dogtown erst suchen. Wenn ihr keine Lust auf Schnitzeljagd habt, dann hilft euch unsere interaktive Karte weiter:

Alle Fundorte der Relic-Punkte in Dogtown

Wie funktioniert die interaktive Karte?

Wir haben für euch Dogtown gründlich unter die Lupe genommen und alle Fundorte der Relic-Punkte eingezeichnet. Jeden Punkt könnt ihr anklicken, um mehr Informationen zu erhalten. Hier seht ihr dann ein Bild und eine kurze Beschreibung zum Fundort.

Zoomen

Für einen besseren Überblick empfehlen wir, am unteren rechten Bildrand das untere Kästchen anzuklicken, um zu einer Vollbildversion zu wechseln. Mit den Plus- und Minus-Buttons oder dem Mausrad zoomt ihr in die Karte rein und wieder raus.

Als »erledigt« markieren

Damit ihr auf unserer Karte nicht den Überblick verliert, könnt ihr einzelne Marker wieder ausblenden, wenn ihr keine Verwendung mehr für sie habt. Dazu könnt ihr einfach auf den Marker klicken und dann »als erledigt markieren« auswählen. Entfernt ihr jetzt noch das Häkchen bei »Erledigte Markierungen« links im Marker-Menü, werden diese ausgeblendet. Diese Daten werden bei euch lokal gespeichert. Benutzt ihr dafür immer denselben Browser, werden eure Änderungen beibehalten. So verliert ihr nicht den Überblick darüber, welche Punkte ihr schon eingesammelt habt und welche noch nicht.

Bekomme ich den ganzen Relic-Baum voll?

Ja. Drei Punkte bekommt ihr direkt am Anfang der Hauptquest von Phantom Liberty in »Dog Eat Dog«, später bekommt ihr drei weitere Punkte nach einem Anruf in der Mission »Birds with Broken Wings«. Alle anderen Punkte sind in der Welt versteckt. Insgesamt reichen alle Punkte aus, um den Talentbaum komplett freizuschalten.

Ihr könnt den gesamten Baum freischalten, wenn ihr alle Punkte findet.

Wie findet ihr den neuen Relic-Skilltree? Interessieren euch die neuen Fähigkeiten? Oder ist dieser Talentbaum für euch eher überflüssig? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare! Erzählt uns auch gerne, welche Guides ihr euch zu Update 2.0 oder der Erweiterung Phantom Liberty sonst noch wünschen würdet!