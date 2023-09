Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Wie starte ich das Addon?

Wir erklären euch alle Möglichkeiten, wie ihr ins neue Addon Phantom Liberty starten könnt.

Ihr wollt nicht länger warten, sondern euch direkt in die neuen Missionen von Phantom Liberty stürzen? Dann seid ihr hier genau richtig! Wir erklären euch, wie ihr die Erweiterung starten könnt und was ihr dafür bereits im Grundspiel Cyberpunk 2077 erledigt haben müsst.

Für euren Start in Phantom Liberty gibt es ganze drei Wege:

Mit altem Spielstand starten

Eure alten Spielstände sind mit Update 2.0 und der Erweiterung Phantom Liberty kompatibel. Eure Attributspunkte werden dabei beibehalten, ihr bekommt aber ein kostenloses Respec für die Neu-Orientierung, schließlich sind die neuen Skilltrees an Attributslevel gebunden.

Einzige Voraussetzung für Phantom Liberty ist, dass ihr die Questlinie der Voodoo Boys abgeschlossen habt.

Eure Vorteilspunkte werden automatisch zurückgesetzt, ihr müsst sie also komplett auf die Skilltrees verteilen. Da sich mit Update 2.0 allerdings sehr viel am Spiel verändert, raten wir dazu, lieber einen neuen Spielstand zu erstellen, um Bugs und andere Probleme zu vermeiden.

Die erste Quest des Addons wird direkt freigeschaltet, sofern ihr die Hauptmission »Transmission« bereits abgeschlossen habt. Diese Mission ist Teil des Voodoo-Boys-Queststrangs, der mit »M'ap Tann Pélen« startet.

Ihr erhaltet dann einen Anruf von Songbird, was die Quest »Dog Eat Dog« einleitet. Diese führt euch dann zum Tor von Dogtown und zur ersten Hauptmission der Erweiterung.

Mit komplett neuem Spielstand starten

Wenn ihr einen neuen Charakter anlegt, fragt euch das Spiel zunächst, ob ihr von Beginn an spielen oder ob ihr den Anfang überspringen wollt. Startet ihr ganz vorne, müsst ihr zunächst im Hauptspiel vorankommen, bis ihr die erste Addon-Quest freischaltet. Wenn ihr strickt der Hauptquest folgt, seid ihr nach etwa 10 Stunden an dem Punkt, wo ihr mit dem Addon loslegen könnt.

Sobald ihr die Hauptmission »Transmission« abgeschlossen habt, meldet sich Songbird bei euch, was die Quest »Dog Eat Dog« startet. Folgt dieser zum Eingang nach Dogtown.

Mit neuem Spielstand starten und bis Phantom Liberty vorspulen

Wenn ihr euch dazu entscheidet, einen neuen Charakter zu erstellen, aber den Anfang zu überspringen, startet ihr mit einem Level 15 Charakter. Eure Attribut- und Vorteilspunkte sind dabei bereits verteilt. Attributspunkte könnt ihr aber einmal kostenlos zurücksetzen, Perks lassen sich jederzeit kostenlos umverteilen.

Das Spiel startet dann auch direkt mit dem Anruf von Songbird, der die Quest »Dog Eat Dog« einleitet. Ihr müsst also einfach nur die Mission aktivieren und ihr nach Dogtown folgen. Der gesamte erste Teil des Hauptspiels fehlt in eurem Questlog, den könnt ihr auch nicht später nachspielen. Die nächste Quest fürs Hauptspiel ist »Down on the Street«, ihr setzt hier also ab dem Treffen mit Takemura an.

Für welche Weg habt ihr euch entschieden? Fangt ihr komplett von vorne an, überspringt ihr den Anfang oder bleibt ihr bei eurem bestehenden Spielstand? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!