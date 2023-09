Cyberpunk 2077: Kurz vor Phantom Liberty gibt's das Hauptspiel stark reduziert

Der GOG-Sale könnte eine günstige Gelegenheit darstellen, sich vor Cyberpunk 2077: Phantom Liberty noch fix das Hauptspiel zu sichern.

Es ist gut. Es ist günstig. Es ist Gyberpu … Cyberpunk 2077. Mit einem C natürlich.

Aktuell kostet der Rollenspiel-Hit nur die Hälfte auf GOG, also 30 Euro! Zugegeben, das ist nicht das erste Mal, dass das Spiel für 50 Prozent im Sale ist. Der Titel lohnt sich aber besonders jetzt, weil Großes auf uns zukommt.

Nicht nur erscheint das Addon Phantom Liberty am 26. September, zeitgleich erscheint außerdem noch ein kostenloses Update, das von CD Projekt Red als Update 2.0 bezeichnet wird - damit wird das ganze Spiel nämlich ordentlich auf den Kopf gestellt.

Das erwartet euch im Hauptspiel

1:25 So sieht der neue Overdrive-Modus in Cyberpunk 2077 aus

Wer das Release-Debakel vor drei Jahren mitbekommen hat, der ist beim Klang von Cyberpunk 2077 vielleicht noch skeptisch - und das berechtigt, immerhin war die Release-Fassung des Spiels ein technisches Desaster. Aber: Das Studio hat weiter daran gearbeitet und bereits seit einiger Zeit läuft Cyberpunk 2077 einwandfrei auf dem PC.

Euch erwartet neben der wohl coolsten Zukunftsstadt aller Zeiten in Videospielen, Night City, auch eine tolle Story, die euch einige Stunden beschäftigen kann. Nebenquests, die mit faszinierenden Figuren und schön geschriebenen Dialogen überzeugen können, finden sich auch in der faszinierend unfairen Welt von Cyberpunk 2077. Vermutlich wäre es aber am klügsten, ihr wartet noch mit dem Spielen auf Update 2.0.

Mit diesem Patch soll sich einiges in Cyberpunk 2077 ändern. Allen voran werden die gesamten Skill Trees umsortiert und neue Skills hinzugefügt. Die viel gewünschten Verfolgungsjagden mit der Polizei sind nun mit von der Partie, jetzt könnt ihr auch aus dem Auto rausschießen.

Das User Interface wurde überarbeitet, die KI soll im Kampf intelligenter handeln, neue Radiosender für den guten Vibe beim Autofahren und noch mehr. Da steckt einiges an kostenlosem Content drin.

Das erwartet euch in Phantom Liberty

3:02 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty stellt im Gameplay-Trailer zahllose, teils kostenlose Neuerungen vor

Das Addon hat es auch in sich: Hier erwartet euch eine neue Story mit frischen Charakteren, einer von Idris Elba verkörpert. Ein neuer Distrikt wird auf der Map hinzugefügt, über 100 neue Items, Waffen, Autos, Quests, und so weiter und so fort.

Heiko hat bereits einen ausführlichen Blick ins Spiel werfen können und verrät euch in der Plus-Preview, wie CD Projekt Red damit die ultimative Wiedergutmachung gelingen will.

30 Euro wird der DLC kosten, zeitgleich mit Update 2.0 soll er live gehen. Ihr braucht das Hauptspiel, um Phantom Liberty zu spielen.

Werdet ihr beim GOG-Sale zuschlagen, um Ende des Monats direkt mit Update 2.0 und Phantom Liberty loslegen zu können oder lasst ihr lieber weiterhin die Finger weg von Cyberpunk 2077? Schreibt es in die Kommentare!