Cyberpunk 2077: Stellt Fragen an die Entwickler

Cyberpunk 2077 ist eines der aktuell meisterwarteten Spiele, und ihr könnt bald mehr darüber erfahren. Denn auf der E3 2019 stellt sich der Entwickler CD Projekt den Fragen unserer Plus-Mitglieder.



Diskussionsbedarf gibt's jede Menge, schließlich haben die Witcher-Entwickler im vorigen Jahr lediglich eine einzige Gameplay-Demo ihres neuen Cyberpunk-Rollenspiels präsentiert, die vieles, aber längst noch nicht alles erklärt hat.

So funktioniert das User-Interview

Schreibt eure Fragen zu Cyberpunk 2077 einfach in die Kommentare dieses Artikels! Die Antworten veröffentlichen wir am kommenden Dienstag, dem 12. Juni, als Interview-Video bei GameStar Plus.



Noch unklar ist beispielsweise, was uns abseits der Hauptstory in der Open World von Cyberpunk 2077 erwartet. CD Projekt verspricht, dass es in Night City und Umland keine reinen Arbeitsbeschaffungs-Aufträge wie die Monsternester oder Schmugglerfässer aus The Witcher 3 geben wird. Stattdessen will CD Projekt alle Open-World-Aufgaben in kleine Geschichten einbetten. Doch was heißt das konkret?



Ebenfalls noch wenig gesehen haben wir von den unterschiedlichen Lösungswegen, wie Deus Ex soll uns Cyberpunk 2077 stets mehrere Vorgehensweisen erlauben. In der ersten Demo wurde jedoch vorrangig geschossen; Schleichen, Hacking und Ingenieurskunst kamen allenfalls am Rande zum Einsatz. Wie sieht es also damit aus? Oder mit der Story oder den Cyber-Implantaten oder oder oder.