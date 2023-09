Cyberpunk 2077 ist wieder da: Unsere Themenwoche zu Phantom Liberty und Update 2.0 wird gigantisch

Update 2.0 geht diese Woche für Cyberpunk 2077 live und wir haben einiges geplant!

Drei Jahre saßen Cyberpunk-2077-Fans nun auf dem Trockenen. Keine neuen Storys, keine DLCs. Jetzt kommt aber gleich alles auf einmal! Mit Update 2.0 wird das Grundspiel am 21. September umfangreich überarbeitet und mit einigen Features erweitert, Phantom Liberty bietet euch ab dem 28. September eine neue Story, ein ganz neuer Stadtteil und noch so viel mehr. Was wo drin steckt, verraten wir euch hier.

Damit sich Neulinge direkt zurechtfinden und erfahrene Cyberpunk-Spieler auch den bestmöglichen Einstieg finden, veranstalten wir eine große Themenwoche!

Das erwartet euch in unserer Themenwoche

Ab dem 18. September werdet ihr täglich mit Content zu Cyberpunk 2077 versorgt. Die Themenwoche geht genauer gesagt sogar ein bisschen länger als nur sieben Tage, bis zum 27. September läuft die Party auf GameStar.

Wir helfen euch bei der Kaufentscheidung für Phantom Liberty, aber auch, ob sich ein neuer Spielstand für Update 2.0 lohnt! Mit gleich zwei Tests von unserer Netrunnerin Natalie seid ihr dann bestens ausgestattet.

Natürlich kommt aber noch so viel mehr auf euch zu, hier mal die wichtigsten Eckpunkte unserer Themenwoche:

Zwei Tests: Einer zu Phantom Liberty und ein Test-Update nach 2.0.

Einer zu Phantom Liberty und ein Test-Update nach 2.0. Tech-Check und Tuning-Guide: Wie gut läuft Update und Addon und mit welchen Einstellungen holt ihr noch mehr raus?

Wie gut läuft Update und Addon und mit welchen Einstellungen holt ihr noch mehr raus? Einsteigerguide: Diese Tipps hätten wir gerne vor dem Start von Phantom Liberty gewusst.

Diese Tipps hätten wir gerne vor dem Start von Phantom Liberty gewusst. Live-Berichterstattung zum Launch von Phantom Liberty: Wann geht’s los? Saufen die Steam-Server ab?

Wann geht’s los? Saufen die Steam-Server ab? Build-Guides: Das neue Skill-System verlangt nach neuen Guides! Wir verraten euch die spaßigsten Spielstile.

Das neue Skill-System verlangt nach neuen Guides! Wir verraten euch die spaßigsten Spielstile. Noch mehr: Es kommen Quizzes, Wertungsspiegel, Meinungen aus der Reaktion, Videos und so weiter. Es wird euch an nichts mangeln.

Hey Chooms! Seid ihr schon heiß auf eine neue, oder vielleicht auch erste Runde Cyberpunk 2077? Wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut am besten täglich auf GameStar.de vorbei. Euer Feedback ist uns natürlich auch wichtig! Vielleicht wünscht ihr euch bestimmte Blickwinkel oder Schwerpunkte? Haltet uns mit euren Ideen auf jeden Fall in den Kommentaren auf dem Laufenden.