Cyberpunk 2077: So sichert ihr euch via Twitch Drops kostenlose Goodies für Phantom Liberty

Über Twitch könnt ihr euch ein Outfit und eine Waffe für Phantom Liberty holen.

Cyberpunk 2077 bekommt schon am 26. September seine erste und einzige Erweiterung. Falls ihr Phantom Liberty bereits vorbestellt habt, oder es zeitnah zum Release kaufen möchtet, dann könnt ihr euch per Twitch Drops noch zusätzliche Gegenstände verdienen. Wann es los geht, wie lange ihr Zeit habt, und welche Voraussetzungen ihr dafür erfüllen müsst, lest ihr hier.

Wann und wie kann ich Twitch Drops verdienen?

Grundvoraussetzung ist zunächst, dass ihr Cyberpunk 2077 und die Erweiterung Phantom Liberty besitzt. Zwar könnt ihr die Codes für die Zusatzinhalte auch schon vor dem Kauf verdienen, sie funktionieren aber nur mit Spiel und Erweiterung.

Dann müsst ihr euer GOG-Konto mit Twitch verbinden: Folgt diesem Link und klickt auf der Website auf Verbinde deine Konten . Anschließend müsst ihr eure Zugangsdaten zu GOG und Twitch eingeben. Wie ihr an die Twitch Drops kommt, wenn ihr Cyberpunk 2077 auf einer anderen Plattform besitzt, wird nicht genauer aufgeführt. Wir haben diesbezüglich bei den Entwicklern nachgefragt.

So verdient ihr die einzelnen Twitch Drops: Für das Outfit, die Kopfbedeckung und das Scharfschützengewehr gelten unterschiedliche Regeln und Termine, zu denen ihr den Drop verdienen könnt. Habt ihr die Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr euren Belohnungscode über die Twitch-Benachrichtigungen abrufen und dann auf der Belohnungsseite einlösen.

So sieht das vollständige Outfit aus, das ihr auf Twitch verdienen könnt.

NUS-Infiltrant-Hose:

Termin: 25.09.2023 um 13:00 Uhr bis 02.10.2023 um 23:59 Uhr

25.09.2023 um 13:00 Uhr bis 02.10.2023 um 23:59 Uhr Regeln: Schaut euch eine Stunde einen qualifizierten Kanal in der Twitch-Kategorie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty an.

NUS-Infiltrant-Stiefel:

Termin: 03.10.2023 um 00:00 Uhr bis 12.10.2023 um 23:59 Uhr

03.10.2023 um 00:00 Uhr bis 12.10.2023 um 23:59 Uhr Regeln: Schaut euch eine Stunde einen qualifizierten Kanal in der Twitch-Kategorie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty an.

NUS-Infiltrant-Jacke:

Termin: 13.10.2023 um 00:00 Uhr bis 21.10.2023 um 23:59 Uhr

13.10.2023 um 00:00 Uhr bis 21.10.2023 um 23:59 Uhr Regeln: Schaut euch eine Stunde einen qualifizierten Kanal in der Twitch-Kategorie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty an.

NUS-Infiltrant-Kopfbedeckung:

Termin: 25.09.2023 um 13:00 Uhr bis 21.10.2023 um 23:59 Uhr

25.09.2023 um 13:00 Uhr bis 21.10.2023 um 23:59 Uhr Regeln: Schaut euch eine Stunde einen für Custom-Drops qualifizierten Kanal in der Twitch-Kategorie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty an. Alle qualifizierten Kanäle seht ihr im nächsten Abschnitt.

Yasha-Scharfschützengewehr:

Termin: 25.09.2023 um 13:00 Uhr bis 21.10.2023 um 23:59 Uhr

25.09.2023 um 13:00 Uhr bis 21.10.2023 um 23:59 Uhr Regeln: Verschenkt bei einem qualifizierten Kanal der Cyberpunk 2077 spielt zwei Twitch-Abonnements einer beliebigen Stufe.

Für das Scharfschützengewehr müsst ihr Geld in die Hand nehmen.

Kanäle: Bei wem kann ich einschalten?

Die vollständige Liste aller für Twitch Drops qualifizierten Kanäle findet ihr hier als PDF. Stellt sicher, dass der gewünschte Kanal gerade auch Inhalte zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty streamt und in der entsprechenden Twitch-Kategorie zu finden ist.

Um die NUS-Infiltrant-Kopfbedeckung zu verdienen, müsst ihr bei einem der folgenden 16 Kanäle einschalten:

Das ist alles, was ihr zu den Twitch Drops für Cyberpunk 2077 wissen solltet. Mehr zum Update 2.0 und der neuen Erweiterung erfahrt ihr hier:

Gefällt euch das neue Outfit für Phantom Liberty, und werdet ihr dafür ein paar Stunden auf Twitch verbringen? Schaut ihr euch vielleicht ohnehin Gameplay aus der Erweiterung bei euren Lieblings-Streamern an? Oder habt ihr schon die perfekten Klamotten für eure Spielfigur und könnt auf die Twitch Drops verzichten? Schreibt es gern in die Kommentare!