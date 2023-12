Zu Cyberpunk 2077 gibt's jetzt ein digitales Buch geschenkt, das Fans nicht verpassen sollten

Wie entstand Phantom Liberty? Das und mehr verrät das neue digitale Buch.

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für alle Fans von Cyberpunk 2077: Das Entwicklerstudio CD Projekt Red hat ein 83 Seiten langes digitales Buch veröffentlicht, das für alle kostenlos zum Download bereit steht. Es steckt voller spannender Hintergrundinfos zur Spielwelt und der Entwicklung von Phantom Liberty, außerdem enthält es jede Menge schicke Screenshots und Artworks.

Das steckt im Cyberpunk-Geschenk

Wo finde ich das digitale Buch? Ihr kommt beim PDF-Dokument heraus, wenn ihr diesem Link folgt. Dort könnt ihr das Buch entweder online durchblättern oder es euch kostenlos herunterladen.

Was ist genau drin? Der Inhalt ist ein Mix aus Lore-Infos und Einblicken in die stürmische Entwicklungsgeschichte des Rollenspiels und seiner großen Erweiterung. Zum Beispiel stehen wichtige Fakten zu den einzelnen Stadtvierteln drin.

Außerdem verraten Angestellte von CD Projekt Red, welche Szenen sie am liebsten mögen, warum bestimmte Story-Entscheidungen getroffen wurden und teilen Anekdoten aus dem Studio. Etwa, wie man auf Idris Elba als Solomon Reed kam. Die Texte sind auf Englisch verfügbar.

Das Booklet liegt auch der kürzlich veröffentlichten Ultimate Edition bei und soll nochmal auf diese Komplettedition aufmerksam machen. In den letzten Monaten hat sich nochmal viel getan in Night City, auch nach dem Release von Phantom Liberty.

Überraschend brachte Update 2.1 etwa die lang ersehnte Metro, in die wir euch natürlich sofort für euch gesetzt haben. Was sonst noch passiert ist und wie es um den Nachfolger Cyberpunk 2077 steht, lest ihr unter den folgenden Links:

Wie gefällt euch das digitale Buchgeschenk? Könnt ihr mit solchen Goodies was anfangen oder interessiert euch nur das Spiel selbst, Hintergrundinfos aber so gar nicht? Schreibt uns gern, welche digitalen oder physischen Artbooks euch besonders gut gefallen. Ich (Steffi) fange an: Ich besitze ein Begleitbuch zu Death’s Door mit lauter wunderschönen Zeichnungen vom Raben-Reaper.