Cyberpunk 2077: Das kostenlose Riesen-Update 2.0 krempelt alles um - und kommt überraschend früh

Ihr müsst nicht auf Phantom Liberty warten, um das kostenlose Update 2.0 zu spielen.

Lange war nicht gänzlich klar, wann das umfassende Update 2.0 für Cyberpunk 2077 erscheint. Es war nur klar, dass es spätestens am 26. September live gehen muss - da kommt nämlich das heißerwartete Addon Phantom Liberty raus. Wie die Entwickler jetzt im Night City Wire Livestream verraten, erscheint 2.0 aber bereits fünf Tage davor.

Genauer gesagt soll es am 21. September soweit sein. Genug Zeit also, um sich im Hauptspiel etwas auszutoben, den Prolog des Spiels abzuschließen, sich mit den neuen Mechaniken vertraut machen und dann fünf Tage darauf mit Phantom Liberty durchzustarten.

Was wurde noch im Livestream gezeigt?

Der Schauspieler Idris Elba (unter anderem als Heimdall in den Thor-Filmen bekannt) war zu Gast und hat über seine Rolle als Solomon Reed gesprochen. Dazu gibt’s jetzt auch einen richtig schicken Cinematic Trailer, der die Vorgeschichte des Spions verrät. Ihr könnt ihn euch gleich hier ansehen:

3:28 Cyberpunk 2077: Neuer Trailer enthüllt die Vorgeschichte des Addons Phantom Liberty

Außerdem wurden die neuen Features in Phantom Liberty als auch in Update 2.0 genauer erläutert. Im Fokus standen die Verfolgungsjagden und Kämpfe aus dem Auto heraus, der Relic-Skilltree und die neuen Radiosender - einer davon enthält eine Reihe von Tracks, die von der Community erstellt wurden. Andere Lieder stammen von Idris Elba selbst.

Welche Inhalte im kostenlosen Update 2.0 zu finden sind und welche im DLC Phantom Liberty stecken, könnt ihr in unserem separaten Artikel erfahren.

Seid ihr schon heiß darauf, durch das neue Viertel Dog Town zu cruisen, mit der Polizei um die Wette zu fahren und Idris Elba als Cyber-Spion zu sehen? Werdet ihr Update 2.0 anspielen, bevor ihr mit Phantom Liberty so richtig durchstartet oder spart ihr euch das Addon? Auf welche Änderung freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!