In Cyberpunk 2077 versteckt sich ein komplett anderes Spiel - so findet ihr es

Wir zeigen euch, wo ihr Arasaka Tower 3D in Cyberpunk 2077 finden könnt.

Das riesige Update 2.0 für Cyberpunk 2077 hat nicht nur haufenweise neue Features für euch parat, sondern auch eine versteckte Überraschung. In der neuesten Version des Spiels könnt ihr jetzt nämlich ein geheimes Spiel im Spiel finden - was euch erwartet und wo ihr es findet, erklären wir euch in diesem Artikel.

Das geheime Retro-Spiel

Was ist das für ein Spiel? Gut versteckt könnt ihr in Night City jetzt einen Arcade-Automaten finden, an dem ihr den Shooter Arasaka Tower 3D spielen könnt. Hinter dem Namen versteckt sich ein ganz klassischer Retro-Shooter im Stil von Doom und Wolfenstein 3D.

Hier schlüpft ihr in die Rolle von Johnny Silverhand, dargestellt von Keanu Reeves, der im Jahr 2023 aus dem Arasaka Tower flieht, nachdem er als Teil eines Militech-Einsatzteams in das Hauptquartier des Konzern eingedrungen war und einen nuklearen Sprengsatz platziert hatte.

Der Shooter versprüht nicht nur durch seine Pixel-Optik Retro-Feeling, sondern auch durch das Gameplay: Wie in den Klassikern aus den 90ern, von den Arasaka Tower 3D offensichtlich inspiriert wurde, könnt ihr hier nämlich weder nach oben noch nach unten zielen.

Wie das Minispiel in Aktion aussieht, könnt ihr hier sehen:

Hier findet ihr Arasaka Tower 3D

Wo findet man das Spiel? Das Arcade-Spiel kann in einer verlassenen Kirche in den Badlands von Night City gefunden werden, südlich auf der Karte. Es befindet sich in der Nähe des Schnellreisepunkts Protein Farm. Die genaue Position seht ihr in folgendem Screenshot:

Der blaue Schnellreisepunkt Protein Farms ist in unmittelbarer Nähe des Automaten.

Habt ihr den Schnellreisepunkt bereits freigeschaltet, findet ihr die Kirche nur wenige Meter entfernt. Falls nicht, könnt ihr euch den Punkt auf der Karte markieren und mit eurem Auto hinfahren.

Wie findet ihr das versteckte Minispiel in Cyberpunk 2077? Habt ihr es schon ausprobiert und als Johnny Silverhand erfolgreich den Arasaka Tower gestürmt? Gefallen euch andere Spiele an den Arcade-Automaten noch besser? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr euch geschlagen habt und ob das Retro-Feeling euch genauso begeistert hat wie uns.