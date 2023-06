Cyberpunk 2077: Dank Wanted-System packt die Polizei bald noch mehr gefährliche Tricks aus

Nicht nur Waffen hat die Polizei bald im Anschlag. Sie hetzen euch auch mit Fahrzeugen durch die Straßen von Night City.

Mit Phantom Liberty und dem kostenlosen Begleitpatch krempelt CD Projekt Red Cyberpunk 2077 im Herbst auf links. Dabei geht das polnische Studio auch einen der größten Kritikpunkte des Basisspiels an: die Polizei, ihre Glaubwürdigkeit und teils jede fehlende glaubhafte Reaktion auf eure Missetaten. Verbrechen hat sich spielerisch schlicht nicht gelohnt, denn es passierte fast gar nichts. Das wird sich grundlegend ändern, Auftritt: das neue Wanted-System.

Alles neu, alles viel gefährlicher

Sobald ihr das erste Mal nach Abschluss der digitalen Rundumerneuerung von Cyberpunk 2077 die Straßen von Night City betretet, solltet ihr aufpassen, was ihr tut: Denn sobald ihr bei Verbrechen ertappt werdet, steigt eurer Fahndungslevel. Das Prinzip orientiert sich dabei ganz klassisch an GTA: Je mehr Chaos ihr stiftet, desto höher steigt ihr auf der fünfstufigen Skala auf, kurzum: Ihr bekommt es mit immer gefährlicheren Feinden und gemeineren Tricks zu tun.

Verfolgungsjagden per Vehikel

Die Autos auf den Straßen Night Citys werden zudem zu waschechten Protagonisten, denn sie sind natürlich unerlässlich für die neuen waschechten Verfolgungsjagden. Ein überarbeitetes Schadenssystem erlaubt euch dabei auch differenziert einzelne Räder anzuvisieren und Netrunner sollen laut CD Projekt Red auch ihre Fähigkeiten einsetzen und so zum Beispiel Autos übernehmen können.

Besitzer von Phantom Liberty freuen sich über Fahrzeuge, die von Haus aus über Bordbewaffnung verfügen.

Dynamische Verkehrsteilnehmer

Die unbeteiligten Opfer eurer Eskapaden reagieren zudem auf das Chaos um sich herum: Noch unbehelligte Zivilisten fliehen vor dem Geschehen oder ein versehentlich gerammtes Fahrzeug rast mit durchdrehenden Reifen davon. Dynamisch platzierte Straßensperren bringen ferner ab vier Sternen den Verkehr zum Erliegen.

Eskalation

Abseits von Straßensperren und der zunehmenden Menge an Ordnungshütern, nimmt auch die Qualität der auf euch zur Hatz abgeorderten Truppen zu: Ab Stufe fünf machen schließlich auch die MaxTac-Eliteeinheiten Jagd auf euch - samt komplett neuer Feinde wie Netrunner, die euch mit Mantisklingen attackieren.

Integrales System vom neuen Night City

Und die Polizei soll nicht nur euch mit Argusaugen beobachten und bei Bedarf auf den Fersen sein. Auch NPC-Kriminelle, so erzählen die Entwickler, sollen die dynamisch reagierende Polizeigewalt zu spüren bekommen. Alle bisher gescripteten Verfolgungsjagden seien nun systemisch.

Wie immer freuen wir uns, von euch zu lesen, was ihr denkt: Habt ihr Verfolgungsjagden in Cyberpunk 2077 bisher vermisst? Und auf welche Facetten aus dem kostenlosen Patch oder, die mit dem Bezahladdon ins Spiel kommen, freut ihr euch am meisten? Werdet ihr bald nur noch chaosstiftend durch Night Citys Straßen ziehen oder lockt euch die Geschichte in die moralischen Untiefen der Megastadt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!